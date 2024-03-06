انتصار السيسي : ملتزمون بالعمل لمستقبل مشرق لكل امرأة مصرية لإعلاء شأنها

عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية.

وكتبت انتصار السيسي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أود أن اعبر عن بالغ تقديري للمرأة المصرية، التي تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء. وأؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلي من شأن المرأة ويحتفي بإسهاماتها القيمة في كافة المجالات. إن مسيرة تمكين المرأة هي مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور.

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