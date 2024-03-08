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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في يومها العالمي| انتصار السيسى : المرأة المصرية صاغت تاريخ ووجدان الأمة بصلابتها

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تحية للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي، قائله: "أتوجه بالتحية والتقدير إلى جميع سيدات مصر".

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وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح": "تحية بحجم عطاء وتضحية هذه السيدة العظيمة التي أثبتت على مدار التاريخ دورها الفاعل في صياغة تاريخ وجدان هذه الأمة بقوتها وصلابتها وإنجازاتها".

 

وأضافت: "المرأة المصرية التي نحتفل بها هي الأم والزوجة والأخت والجدة والابنة وهي الشريكة والسند وقت الشدة، ومصدر الإلهام ونبع الإعزاز لهذا الوطن العظيم".

 

وتابعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية،: "احتفالنا يأتي تأكيدا لمكانة المرأة المصرية، بوصفها شريكا أسياسيا في نهضة المجتمع".

 

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