في يومها العالمي| انتصار السيسى : المرأة المصرية صاغت تاريخ ووجدان الأمة بصلابتها

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تحية للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي، قائله: "أتوجه بالتحية والتقدير إلى جميع سيدات مصر".



وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح": "تحية بحجم عطاء وتضحية هذه السيدة العظيمة التي أثبتت على مدار التاريخ دورها الفاعل في صياغة تاريخ وجدان هذه الأمة بقوتها وصلابتها وإنجازاتها".

وأضافت: "المرأة المصرية التي نحتفل بها هي الأم والزوجة والأخت والجدة والابنة وهي الشريكة والسند وقت الشدة، ومصدر الإلهام ونبع الإعزاز لهذا الوطن العظيم".

وتابعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية،: "احتفالنا يأتي تأكيدا لمكانة المرأة المصرية، بوصفها شريكا أسياسيا في نهضة المجتمع".