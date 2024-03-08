كرم جبر: مواقف شيخ الأزهر مشرفة وتحترم المرأة وتصونها

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أحبه واحترمه جدا ولي علاقة وثيقة معه عندما كان رئيس جامعة الأزهر.. والراجل فكره مستنير وواجهة إسلامية نتشرف بها”.

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي: “من عامين كان هناك هجوم فى الإعلام على شيخ الأزهر.. وهو كان زعلان واتصلت به وكنت عايز أزوره ووافق قالي تعالي يا أستاذ كرم .. وقعدت قولتله اننا بنحبه قالي لا انا زعلان من الإعلام وبيستخدموا ألفاظ لا يجب إستخدامها مع شيخ الأزهر.. وانتوا عايزين ايه وسطية فى الإسلام ولا عايزين الإعلام اللي جاي من داعش والتطرف”.

وتابع كرم جبر: “ شيخ الأزهر قال لي أن الأزهر يمثل الوسطية والهجوم شديد عليه.. قلت له أن شيخ الأزهر له قدسية واحترام وأنه لا بديل للأزهر.. قال لي أني هطلب من الإعلام يتمسكوا بالموضوعية والحياد ويحترموا شيخ الأزهر قلت له دا فرض علينا.. ومواقف شيخ الأزهر مشرفة وتحترم المرأة وتصونها”.