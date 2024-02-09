كرم جبر: بايدن والقادة الدوليين أشادوا بموقف مصر الإنساني بعد أحداث «7 أكتوبر»

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تصريح الرئيس بايدن بأنه أقنع مصر بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة؛ يثير الدهشة والاستغراب، لأن الرئيس بايدن له تصريحات عديدة يشيد بها بدور الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي: “الـ cnn صرحت بأن الرئيس بايدن أثنى على جهود الرئيس المصري لفتح معبر رفح الحدودي، وإدخال أول دفعة مساعدات إلى غزة”.

وأوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الرئيس الأمريكي والقادة الدوليين أشادوا بموقف مصر الإنساني بعد أحداث السابع من أكتوبر.