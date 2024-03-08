أوروبا تتحرك لفتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة بمشاركة مصر والأردن

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من "بروكسل"، إن الاتحاد الأوروبي ليس تابعًا للولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها في الشرق الأوسط، لكن الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية ضخمة وكبيرة لها تأثير، فيجب أن يكون لها تأثير بما يحدث في غزة.

وأضاف المنيري، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المبادرة التي تأتي مع قبرص والدول العربية المتاخمة لفلسطين مثل الأردن ومصر لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة عبر ممر بحري هي مبادرة ضخمة جديدة ربما تعطل بعض ما تريده إسرائيل في أن يكون هناك تهجير قسري على المناطق الحدودية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي حينما يقوم بهذه المبادرة وينضم لمصر والأردن والإمارات كما حدث من قبل، فهذا معناه أن الاتحاد الأوروبي لا يريد هذا التهجير القسري أيضًا ويريد أن يقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة بالفعل بغض النظر عن أن هناك تأييدًا لما تقوم به إسرائيل.