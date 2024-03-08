سقوط شهداء جراء فشل فتح مظلة إسقاط مساعدات جوية على غزة

ظهرت تقارير متعددة تشير إلى وقوع حادث مأساوي في غزة، أدى إلى سقوط العديد من الشهداء، بعد فشل نشر المظلات التي تحمل مساعدات جوية.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وسكاي نيوز البريطانية، ظهرت لقطات مؤلمة اليوم تظهر حزم المساعدات المتدهورة. وذكرت التقارير أن العديد من الأفراد فقدوا حياتهم وأصيبوا بجروح بسبب هذه المساعدات الساقطة عليهم من السماء بسرعة 25 ميل في الساعة في رياح يوم عادي.

وكشفت مصادر طبية لوكالة الأناضول، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء والمستشفى المعمداني شمال غزة.

وأكدت سكاي نيوز البريطانية هذه التقارير، مشيرة إلى وقوع خمسة شهداء على الأقل. وتحققت سكاي نيوز من لقطات الحادث لكن.

ولا تزال الظروف المحيطة بفشل مظلات المساعدات غير واضحة، حيث تواصل السلطات والمنظمات التحقيق في هذا الحدث المدمر.

ويسلط هذا الحادث الضوء على التعقيدات والمخاطر التي تنطوي عليها عملية الإنزال الجوي في غزة.