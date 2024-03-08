ابعدوا عن السماسرة | رسالة مهمة من التنظيم والإدارة لراغبي التوظيف

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، إن التقديم الإلكتروني حقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للوظائف العامة من أنحاء الجمهورية.

وتابع الشيخ، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات جاء لضمان حق المواطن فى التنافس على الوظائف العامة بحيادية.

بوابة الوظائف الحكومية

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: تحقيق تكافؤ الفرص والتنافس يعمق الثقة بين الحكومة والمواطنين، كما يساهم فى استقطاب أفضل الكفاءات للوظائف الحكومية مما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،أن جميع الوظائف الخالية فى الجهاز الإدارى للدولة تعلن من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وطالب الدكتور صالح الشيخ، المتقدمين على الوظائف أن يتقدموا للوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية دون اللجوء لسماسرة الوظائف.

