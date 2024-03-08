عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابعدوا عن السماسرة | رسالة مهمة من التنظيم والإدارة لراغبي التوظيف

صدى البلد

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، إن التقديم الإلكتروني حقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للوظائف العامة من أنحاء الجمهورية.

وتابع الشيخ، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات جاء لضمان حق المواطن فى التنافس على الوظائف العامة بحيادية.

 بوابة الوظائف الحكومية

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: تحقيق تكافؤ الفرص والتنافس يعمق الثقة بين الحكومة والمواطنين، كما يساهم فى استقطاب أفضل الكفاءات للوظائف الحكومية مما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،أن جميع الوظائف الخالية فى الجهاز الإدارى للدولة تعلن من خلال بوابة الوظائف الحكومية. 

وطالب الدكتور صالح الشيخ، المتقدمين على الوظائف أن يتقدموا للوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية دون اللجوء لسماسرة الوظائف. 
 

الجهاز المركزي التنظيم والإدارة التقديم الالكتروني الإعلامي مصطفى بكري الدكتور صالح الشيخ الحكومة والمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

بعد رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد.. بشرى سارة من "ستاندرد أند بورز" بشأن تصنيف مصر الائتماني

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

بشرى سارة للمواطنين| 6 كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.. كيف تصرفهم؟

هدف أبيض للأحمر| 60 دقيقة من قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

قطع زيارته لكوبا.. وفاة والد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار

اللي هتشوفه من الأهلي أكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سليمان

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: شهر رمضان يقترب والنزيف مستمرا في شوارع فلسطين

نهائي كأس مصر| إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الزمالك

ابعدوا عن السماسرة | رسالة مهمة من التنظيم والإدارة لراغبي التوظيف

رفح ووقف إطلاق النار والمساعدات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي

المباحث الجنائية | 5 قرارات من النيابة في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان رمضان | طريقة عمل الزبادي البلدي فى الفخار زى بتاعة زمان

البنطلون بيقع منه.. عمرو دياب يثير جدلا واسعًا في نهائي كأس مصر

بشرى سارة للمواطنين| 6 كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.. كيف تصرفهم؟

لأول مرة.. عرض سيارات تسلا في سوق المستعمل

فيديو

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

مفيش مشاكل .. محمد رحيم يكشف كواليس علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ