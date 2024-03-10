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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد استثمار رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في الطريق إلى خزينة الدولة | تفاصيل

بعد استثمار رأس الحكمة..
بعد استثمار رأس الحكمة.. مصر بصدد الحصول على 20 مليار دولار

شهدت نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الـ 8 أشهر الماضية تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات، حيث حققت فائض أولي بنحو 193 مليار جنيه مقانة بـ 41 مليار للعام الماضي، ومع عودة النشاط للحركة الاستثمارية في مصر مرة أخرى، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بصدد الحصول على حزمة من جهات مختلفة بنحو 20 مليار دولار.

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20 مليار دولار جديدة تحصل عليها مصر 

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن الدولة بصدد الحصول على حزمة جهات دولية مختلفة بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة القادمة، عقب توقيع صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها ما يقرب من 35 مليار دولار، إلى جانب الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.

أكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الـ 8 أشهر الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات، حيث حققت فائض أولي بقيمة 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41 مليار للعام الماضي، أي ما يعادل أكثر من 4 مرات ونصف.

وتابع «معيط» أن حزمة المساندة التي يقدمها شركاء التنمية والجهات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بينما سيعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا حزمة المساندة التي سيتم تخصيصها لمصر، لافتًا إلى أن الحكومة تنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بواشنطن، والذي ننتظر تحديد موعده.

برنامج الإصلاح الاقتصادي مدعوم من شركاء التنمية 

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولةارتفاع العجز الكلي وزيادة الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة بنسبة 38.3 مليار جنيه، فيما أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية على ان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مدعوم من كافة شركاء التنمية.

مشروع رأس الحكمة 

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تشتغل كل متر مربع في هذه الأراضي، ويضمن المشروع توفير فرص عمل للشباب المصريين وعمل الاستثمارات المربحة للبلاد.

يهدف مشروع رأس الحكمة الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات وجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب كونه عاملاً مشتركًا بين القطاع العام والخاص من أجل تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية ضمن خطة التنمية المصرية 2025.

 السيسي يعد بـ تحسن الأوضاع

 تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه ( التعويم)، في خطابه خلال احتفالية يوم الشهيد، قائلاً: 

«أقدمنا على تحرير سعر الصرف بعد توفير المبلغ اللازم لذلك، ولم نغامر بالبلاد، ولم نتخذ قرارًا خاطئًا أو منقوصًا يضيع مصر.. نحن لم نكن فاسدين وأخذنا أموالكم وضيعناها بفساد.. هذا لم يحدث».

قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف 

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عن تغيير سعر صرف الجنيه، والسماح بتحديده وفقًا لآليات السوق، لتنخفيض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهًا للدولار، بعدما كانت مستقرة لاشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.

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