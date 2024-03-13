سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

أسعار الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13 مارس 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.73 جنيه للبيع، و48.73 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 53.40 جنيه للبيع، و 53.27 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.47 جنيه للبيع، و62.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.02 جنيه للبيع، و12.99 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.03 جنيه للبيع، و158.65 جنيه للشراء .

