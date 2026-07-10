اجتماع مرتقب بين مسئولي الأهلي وزيزو لبحث ملف تخفيض راتبه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن اجتماع مرتقب بين مسئولي النادي الأهلي مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لبحث ملف تخفيض راتبه السنوي.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: موقف زيزو وتخفيض عقده لازال في حسابات النادي الأهلي، وإدارة الكرة سوف تتحدث مع اللاعب بشأن ذلك.

وأضاف: في حالة موافقة اللاعب سيكمل مسيرته مع الأهلي، وفي حالة رفضه قد يتم الحديث عن العروض الخارجية.

وتابع متسائلًا: في حالة رفض زيزو تخفيض عقده، هل ستتأثر مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي في الموسم المقبل؟!..

وأوضح: تريزيجيه كان راتبه ضعف زيزو، ولكن النادي اتخذ إجراءات هامة بشأن سقف الرواتب.