التحالف الوطني بالبحيرة يوزع المواد غذائية على العمالة غير المنتظمة بجامعة دمنهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أطلق فرع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة مبادرة إنسانية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث شهدت المبادرة توزيع شنطة مواد غذائية وذلك بمقر جامعة دمنهور.

وتهدف المبادرة إلي المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم خلال هذه المناسبة المباركة، في إطار تعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

كما تعكس الحرص على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بمختلف المحافظات.