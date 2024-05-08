لفترة ثانية .. معلومات عن سحر السنباطي أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسته صباح اليوم الأربعاء ما انتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتم تعيين سحر فوزى جاد السنباطى (رئيساً) للمجلس القومي للطفولة والأمومة.



وهذه المرة الثانية التي يتم تعيين الدكتورة سحر السنباطى أمينا عام للمجلس القومى للأمومة والطفولة فالمرأة الأولى في ٦ مايو ٢٠٢٠ خلفا للدكتورة عزة العشماوى التى وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

وكانت الدكتورة سحر السنباطى قبل ذلك تعمل رئيسا لقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة .

يأتي ذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (3 و 4) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في ١٦ أبريل الماضي عن وفاة الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس، بعد صراع من المرض.