كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
بالصور

ما هي أسباب الصداع المرتبط بضرس العقل؟

رنا عصمت

غالبًا ما تتسبب اضراس العقل الصداع لأن أضراس العقل تقع في مؤخرة الفك، وهي منطقة غنية بالأعصاب والعضلات، وأيضًا من أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل:

أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل:

1-ألم بزوغ الأسنان:

-عادةً ما تظهر أضراس العقل بين سن 17 و25 عامًا.

-أثناء اختراقها للثة قد تسبب التهابًا وألمًا وصداعًا.

2-انطمار ضرس العقل:

-يحدث عندما لا يخرج الضرس بالطريقة الصحيحة، فيبقى تحت اللثة كليًا أو يظهر جزئيًا فقط.

-قد ينمو بزاوية مائلة أو جانبية، مما يضغط على الأسنان والأنسجة المجاورة ويسبب ألمًا وصداعًا.

-يُعتبر انطمار ضرس العقل شائعًا جدًا ويحدث لنحو 90% من الأشخاص.

3-تسوس الأسنان والتهاب اللثة:

-أضراس العقل تقع في مؤخرة الفم، ما يجعل تنظيفها صعبًا.

-ضعف النظافة الفموية قد يؤدي إلى تسوس الاسنان أو امراض اللثة، وكلاهما يسبب الألم والصداع.

4-الأكياس (Cysts):

-هي أكياس مملوءة بالسوائل قد تتكون حول تاج ضرس العقل غير الظاهر.

-أعراضها تشمل ألم الفك والعدوى، ما قد يسبب صداعًا مُحالًا.

-العلاج عادة يكون جراحة فموية لإزالة الكيس والضرس معًا.

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

محافظ بني سويف يؤكد أهمية دعم مستشفى الواسطى المركزي بجهاز تحفيز ليمفاوي

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يتفقد سرادقات الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف

جهود مديرية العمل بأسوان

عمل أسوان: استخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد