ما هي أسباب الصداع المرتبط بضرس العقل؟

غالبًا ما تتسبب اضراس العقل الصداع لأن أضراس العقل تقع في مؤخرة الفك، وهي منطقة غنية بالأعصاب والعضلات، وأيضًا من أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل:
أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل:
1-ألم بزوغ الأسنان:
-عادةً ما تظهر أضراس العقل بين سن 17 و25 عامًا.
-أثناء اختراقها للثة قد تسبب التهابًا وألمًا وصداعًا.
2-انطمار ضرس العقل:
-يحدث عندما لا يخرج الضرس بالطريقة الصحيحة، فيبقى تحت اللثة كليًا أو يظهر جزئيًا فقط.
-قد ينمو بزاوية مائلة أو جانبية، مما يضغط على الأسنان والأنسجة المجاورة ويسبب ألمًا وصداعًا.
-يُعتبر انطمار ضرس العقل شائعًا جدًا ويحدث لنحو 90% من الأشخاص.
3-تسوس الأسنان والتهاب اللثة:
-أضراس العقل تقع في مؤخرة الفم، ما يجعل تنظيفها صعبًا.
-ضعف النظافة الفموية قد يؤدي إلى تسوس الاسنان أو امراض اللثة، وكلاهما يسبب الألم والصداع.
4-الأكياس (Cysts):
-هي أكياس مملوءة بالسوائل قد تتكون حول تاج ضرس العقل غير الظاهر.
-أعراضها تشمل ألم الفك والعدوى، ما قد يسبب صداعًا مُحالًا.
-العلاج عادة يكون جراحة فموية لإزالة الكيس والضرس معًا.