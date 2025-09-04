ما هي أسباب الصداع المرتبط بضرس العقل؟

غالبًا ما تتسبب اضراس العقل الصداع لأن أضراس العقل تقع في مؤخرة الفك، وهي منطقة غنية بالأعصاب والعضلات، وأيضًا من أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل:

أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل:

1-ألم بزوغ الأسنان:

-عادةً ما تظهر أضراس العقل بين سن 17 و25 عامًا.

-أثناء اختراقها للثة قد تسبب التهابًا وألمًا وصداعًا.

2-انطمار ضرس العقل:

-يحدث عندما لا يخرج الضرس بالطريقة الصحيحة، فيبقى تحت اللثة كليًا أو يظهر جزئيًا فقط.

-قد ينمو بزاوية مائلة أو جانبية، مما يضغط على الأسنان والأنسجة المجاورة ويسبب ألمًا وصداعًا.

-يُعتبر انطمار ضرس العقل شائعًا جدًا ويحدث لنحو 90% من الأشخاص.

3-تسوس الأسنان والتهاب اللثة:

-أضراس العقل تقع في مؤخرة الفم، ما يجعل تنظيفها صعبًا.

-ضعف النظافة الفموية قد يؤدي إلى تسوس الاسنان أو امراض اللثة، وكلاهما يسبب الألم والصداع.

4-الأكياس (Cysts):

-هي أكياس مملوءة بالسوائل قد تتكون حول تاج ضرس العقل غير الظاهر.

-أعراضها تشمل ألم الفك والعدوى، ما قد يسبب صداعًا مُحالًا.

-العلاج عادة يكون جراحة فموية لإزالة الكيس والضرس معًا.