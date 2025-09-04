رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رد الفيفا لحسم موقف قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، والذي يندرج ضمن فئة اللاعبين “تحت السن”.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل فيسبوك :"موافقة الفيفا تصل لسلامة قيد اللاعب الكيني تحت السن والزمالك في طريقه لإنهاء قيد اللاعب في اتحاد الكرة المصري".

وكان قد قال مصدر بنادي الزمالك إن النادي ينتظر اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل لقاء المصري المقبل في الدوري.

وكان اللاعب وقع على عقود الانتقال للأبيض قادمًا من نادي سوفاباكا الكيني، في صفقة انتقال حر بعد فسخ التعاقد مع ناديه.

وأكد المصدر أنه تم التأكد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من سلامة إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق الأبيض.

وكان اللاعب وصل إلى القاهرة منذ فترة وخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه للفريق وقيده بالقائمة تحت السن.