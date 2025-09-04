قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سأعود قريبا للفن.. أول ظهور لـ صبري عبد المنعم بعد تعرضه لوعكة صحية| صور
رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك
سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025
حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول وحيازة مخدرات في الإسكندرية
حكم صيام المولد النبوي.. الإفتاء توضح
عقب تحركها.. أسعار الذهب الآن في مصر
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4-9- 2025.. كم يصل سعر البانيه؟
الأهلي يستعير أمير عبدالحميد من منتخب مصر للناشئين.. تعاقد مؤقت
عاودت التراجع.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق
عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
رسميا الآن.. أقل سعر لصرف الدولار في البنوك
لا يريدان مصر بكأس العالم.. شوبير يرد على تصريحات أحمد حسن والحضري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رد الفيفا لحسم موقف قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، والذي يندرج ضمن فئة اللاعبين “تحت السن”.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل فيسبوك :"موافقة الفيفا تصل لسلامة قيد اللاعب الكيني تحت السن والزمالك في طريقه لإنهاء قيد اللاعب في اتحاد الكرة المصري".

وكان قد قال مصدر بنادي الزمالك إن النادي ينتظر اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل لقاء المصري المقبل في الدوري.

وكان اللاعب وقع على عقود الانتقال للأبيض قادمًا من نادي سوفاباكا الكيني، في صفقة انتقال حر بعد فسخ التعاقد مع ناديه.

وأكد المصدر أنه تم التأكد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من سلامة إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق الأبيض.

وكان اللاعب وصل إلى القاهرة منذ فترة وخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه للفريق وقيده بالقائمة تحت السن.

الإعلامي خالد الغندور الفيفا موقف قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج الكيني بارون أوشينج سوفاباكا الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني الزمالك

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

د. جلال عجوة

جلال عجوة: تكريم الرئيس السيسي في المولد النبوي نصر وتأييد من الله

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

الأرصاد تزف بشرى سارة.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

تحول مفاجئ بحالة الطقس.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

انفجار في حي المزة بسوريا

انفجار عبوة ناسفة في المزة 86 بدمشق دون إصابات بشرية

أرشيفية

احتجاجات حاشدة في القدس المحتلة ضد نتنياهو بعد وصفه المتظاهرين بـ"الفاشيين".. والشرطة تفرقهم بالقوة

أرشيفية

حماس تعلن استعدادها للتوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب على غزة

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

الملبن
الملبن
الملبن

أشرف عبد الباقى رفقة ابنته بفقدان وزن ملحوظ

ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى

الوصفة الأصلية.. ما هي مقادير وطريقة عمل البيتزا؟

طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا

تحذير للرجال.. 3 أطعمة تدمر هرمون التستوستيرون

هرمون الذكورة
هرمون الذكورة
هرمون الذكورة

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

