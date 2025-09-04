الغندور يطرح سؤلاً للجماهير بشأن الأهلي والزمالك

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالًا لجماهير الأهلي والزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"كام لاعب جزائري لعب للأهلي و الزمالك و بالأسماء منتظر إجاباتكم للمشجع المتابع لناديه".



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد 14 سبتمبر على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز

وتشهد البطولة توقفًا خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.