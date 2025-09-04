قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك
سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025
حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول وحيازة مخدرات في الإسكندرية
حكم صيام المولد النبوي.. الإفتاء توضح
عقب تحركها.. أسعار الذهب الآن في مصر
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4-9- 2025.. كم يصل سعر البانيه؟
الأهلي يستعير أمير عبدالحميد من منتخب مصر للناشئين.. تعاقد مؤقت
عاودت التراجع.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق
عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
رسميا الآن.. أقل سعر لصرف الدولار في البنوك
لا يريدان مصر بكأس العالم.. شوبير يرد على تصريحات أحمد حسن والحضري
نتنياهو يهاجم حماس ويتهمها بالمناورة والحركة تتمسك بصفقة وقف الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025، بجميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في التنمية الصناعية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.
 

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

 

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في المصرف العربي  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في نكست  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار الآن 

سعر الدولار كريدي أجريكول  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في تنمية الصادرات 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الدولار الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار بنك مصر البنك الأهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

د. جلال عجوة

جلال عجوة: تكريم الرئيس السيسي في المولد النبوي نصر وتأييد من الله

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

الأرصاد تزف بشرى سارة.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

تحول مفاجئ بحالة الطقس.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

جمارك بورسعيد

13 مليونا و39 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 3 سبتمبر 2025 لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

الملبن
الملبن
الملبن

أشرف عبد الباقى رفقة ابنته بفقدان وزن ملحوظ

ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى

الوصفة الأصلية.. ما هي مقادير وطريقة عمل البيتزا؟

طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا

تحذير للرجال.. 3 أطعمة تدمر هرمون التستوستيرون

هرمون الذكورة
هرمون الذكورة
هرمون الذكورة

فيديو

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد