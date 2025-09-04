قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

إحرام النساء للعمرة.. الأحكام والخطوات والمبطلات

مناسك العمرة
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي تفاصيل الطريقة الصحيحة لإحرام النساء من منازلهن، حيث تبدأ المرأة بالاغتسال والتنظف والتطيب كما يُستحب للرجال، ثم ترتدي ثيابها المحتشمة الواسعة غير الملفتة، وتعقد نية النسك بقولها: «لبيك عمرة» أو «لبيك اللهم عمرة».

أحكام اللباس أثناء الإحرام

أكدت دار الإفتاء أن المرأة لا ترتدي النقاب أو القفازين خلال الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين»، لكن يجوز لها تغطية وجهها بأي ساتر غير مفصل إن احتاجت.

مبطلات العمرة للنساء

شددت الفتاوى الشرعية على ضرورة تجنب المكياج وطلاء الأظافر والتبرج أو استعمال العطور بعد عقد نية الإحرام، باعتبارها من المخالفات. وأوضح العلماء أن الزينة مشروعة بعد إتمام المناسك فقط، فيما العمرة والحج يقتضيان الخشوع والتجرد لله.

الاغتسال قبل الإحرام

بينت دار الإفتاء أن الغسل سنة مؤكدة للنساء والرجال سواء في حالة الطهارة أو الحيض أو النفاس، لأنه غسل معنوي استعدادًا للعبادة. 

وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها تطيبت مع نساء النبي قبل الإحرام، وكان لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مما يدل على مشروعيته قبل عقد النية فقط.

خطوات العمرة للنساء

تشترك المرأة مع الرجل في أركان العمرة الثلاثة:

  • الإحرام من الميقات بالتلبية.
  • الطواف سبعة أشواط حول الكعبة.
  • السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بعد ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر.

وعند التحلل، تقصر المرأة من أطراف شعرها قدر أنملة، لتتم بذلك عمرتها.

حكم سفر المرأة بلا محرم

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة أداء العمرة دون محرم إذا كان الطريق آمنًا، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد».

