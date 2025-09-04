قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 ، آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم 

خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

  • يدخل الطالب على رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ‏ https://tazalom.emis.gov.eg 
  • يحدد الطالب مواد التظلم ويحدد له مواعيد الاطلاع إلكترونياً 
     
  •  يحضر الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.
  • يلتزم الطالب بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
  •  يتم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .
  •  يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
  •  يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

خطوات تسديد رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنرسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تقدر بـ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تسديد رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

بشرى سارة بشأن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشرى سارة بشأن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة

حيث  قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتعين على الطالب الذي قام بسداد الرسوم التوجه مباشرة إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها والمسجلة على بطاقة رقم الجلوس دون انتظار موعد
 

رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على :
https://tazalom.emis.gov.eg 

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تظلمات الدور الثاني الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الدور الثاني وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

محافظ بني سويف يؤكد أهمية دعم مستشفى الواسطى المركزي بجهاز تحفيز ليمفاوي

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يتفقد سرادقات الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف

جهود مديرية العمل بأسوان

عمل أسوان: استخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد