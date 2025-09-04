إسرائيل ترفض مبادرة حماس وتتمسك بشروطها رغم ضغوط ترامب لإنهاء الحرب

علّقت إسرائيل على الموقف الأخير لحركة حماس بعد عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرة أن الحركة ما تزال "تخادع وتستخدم شعارات فارغة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حماس ستجد نفسها قريباً أمام خيارين لا ثالث لهما: إما قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع السلاح، أو مواجهة مصير مشابه لما شهدته مدن مثل رفح وبيت حانون. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "جاهز بكامل قوته" لأي تطورات ميدانية، بحسب ما نقلته قناة "العربية".

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إعلان حماس الأخير "لا يحمل أي جديد"، مشيراً إلى أن وقف الحرب ممكن "فوراً" إذا التزمت الحركة بالشروط التي وضعها المجلس الوزاري المصغّر (الكابنيت)، وتشمل: إطلاق سراح الرهائن، نزع سلاح غزة بالكامل، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل حكومة مدنية بديلة لا تشكل تهديداً لإسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات بعد دعوة ترامب لحماس عبر منصته "تروث سوشيال" إلى الإفراج الفوري عن 20 رهينة إسرائيلياً دفعة واحدة، مؤكداً أن هذه الخطوة "ستنهي الحرب مباشرة". وكتب ترامب: "أخبِروا حماس أن تعيد فوراً جميع الرهائن العشرين، وليس 2 أو 5 أو 7، وسيتغير كل شيء بسرعة".

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد وصف رد حماس على العرض الأمريكي بأنه "إيجابي"، فيما أعلنت الحركة الأربعاء استعدادها لإبرام صفقة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، مقابل ترتيبات تضع حداً للحرب المستمرة