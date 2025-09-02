قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

محمد مندور
محمد مندور
محمد مندور

في واحدة من الليالي المبهجة داخل استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني شاهدت وعشت لحظات من المتعة مع عرض مسرحية حواديت، التي يواصل من خلالها المخرج المبدع خالد جلال تأكيد ريادته في صناعة أجيال جديدة من الممثلين الشباب، وتقديم تجارب مسرحية تحمل مزيجا من الفن والوعي. 

عرض "حواديت" جاء امتدادا لمشروع خالد جلال الذي لا يكتفي بإخراج المسرحية بل يصنع مدرسة كاملة من المواهب تخرج منها خلال السنوات الماضية أسماء أصبحت نجوما في الدراما والسينما.

اللافت في تلك الأمسية الفنية كان حضور رجل الإعلام وصاحب البصمة المؤثرة في صناعة الإعلان والتسويق طارق نور الذي جلس يتابع العمل بشغف وسط الجمهور. فقد اعاد وجوده إلى أذهاني تجربته السابقة في تبني تسجيل وإذاعة مسرحية قهوة سادة على شاشة التلفزيون، وهي التجربة التي جعلت الجمهور العريض يتعرف على طاقة الشباب المسرحي الذي تخرج من تحت يد خالد جلال وأتاحت للمسرح مساحة واسعة من الانتشار.

الآن وبعد مرور أكثر من عقد على تلك المبادرة التي تبناها طارق نور يظل السؤال مطروحا، - وإن شئت قل رجاء- لماذا لا يعاد إحياء التجربة مرة أخرى من خلال تسجيل مسرحيات وعروض وزارة الثقافة وإتاحتها عبر القنوات الفضائية أو المنصات الرقمية ليصل الإبداع إلى البيوت المصرية والعربية؟

فالمسرح الذي تقدمه وزارة الثقافة ليس مجرد عروض نخبوية داخل قاعات مغلقة بل هو ذاكرة فنية وإبداعية توثق لحظة من لحظات تطور الفن المصري عبر الاجيال. ومن الظلم أن تبقى هذه الأعمال حبيسة قاعات العرض دون أن تصل لجمهور أوسع بعد انتهاء مواسم العرض السنوية. فمعظم هذه العروض لا يعاد انتاجها مرة اخرى وبالتالي يضيع مجهود كبير لصناع العمل بانتهاء موسم العرض. 

قد يكون الحضور اللافت لطارق نور في عرض مسرحية حواديت فرصة لإعادة فتح هذا الملف، خصوصا وأننا في زمن تتسع فيه أدوات البث والتوزيع الرقمي ومعها – بلا شك-  تتضاعف قدرة الأعمال الفنية على التأثير في الجمهور. كما أن وزارة الثقافة يقودها الآن وزير فنان وهو الدكتور احمد فؤاد هنو وهو رجل متفتح على كل ما هو جديد لدمج الثقافة والفنون مع الوسائط الحديثة للإعلام.

فإذا كانت مسرحية قهوة سادة قد صنعت حالة جماهيرية كبيرة حينما خرجت عبر شاشة التلفزيون.. فما بالك بما يمكن أن تحققه مسرحيات جديدة من مدرسة خالد جلال وغيرها من إنتاج هيئات وقطاعات وزارة الثقافة؟ ففي مسارح قطاع الإنتاج الثقافي وقصور الثقافة ومهرجانات المسرح المختلفة في مصر الكثير من الأعمال الإبداعية التي لا تقل إتقانا عن عروض استوديو المواهب. لماذا تظل حبيسة عروض المسارح وتنتهي بانتهاء موسم العرض؟

المؤكد بالنسبة لي ولغيري من محبي المسرح أن تسجيل وإذاعة هذه الأعمال ليس مجرد مشروع إعلامي بل هو استثمار في الثقافة من جانب يحققق ربحا كبيرا للوزارة والفنانين، كما انه من جانب اخر – في غايية الاهمية- يتيح فرصة للجيل الجديد من المبدعين كي يجدوا مكانهم في وجدان المشاهدين على شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية، وربما تفتح لهم هذه الخطوة ابوابا نحو النجومية كما حدث مع دفعات سابقة من ستوديو المواهب.

لو تحققت هذه الخطوة.. سيكون بطل كل عرض نشاهده هو من تبنى هذه الكنوز المسرحية وتولى توصيلها إلى ملايين المشاهدين عبر الشاشات؟

حواديت خالد جلال طارق نور قهوة سادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

م. بسام رئيس جهاز الشروق خلال التكريم

مستقبل وطن بالشروق يحتفل بالمولد النبوي ويكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد