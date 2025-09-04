قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا حدث لإبليس يوم مولد النبي محمد؟.. غرق عرشه 40 يوما بسبب سؤال
أول تعليق من أمير عبد الحميد بعد تعيينه مدربًا لحراس مرمى الأهلي
بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم
إسرائيل ترفض مبادرة حماس وتتمسك بشروطها رغم ضغوط ترامب لإنهاء الحرب
اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم.. الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
استشهاد 79 مواطناً فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء القصف
أفضل العبادات يوم المولد النبوي الشريف.. اغتنم ثوابها ولا تفوتها
بريطانيا تخصص مليار جنيه من فوائد الأصول الروسية المجمدة لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا
لحماية المراهقين.. ChatGPT يطلق أدوات رقابة أبوية جديدة
دعاء المولد النبوي الشريف.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
موسكو: ضمانات أوكرانيا الغربية خطرة و"منحازة" ولا حوار دون مشاركتنا
علق أمير عبدالحميد، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي الجديد، عن سعادته بالانضمام للجهاز الفني المؤقت للمارد الأحمر، بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.


وقال عبدالحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “أول مرة دخلت النادي الأهلي كان بالنسبة لي دا أول حلم بيتحقق وأنا طفل عنده 10 سنين، من وقتها وأنا كان عندي أحلام كتير أوي، أولها إني لبست تيشرت النادي ولعبت باسمه سنين كتير أوي.. حققت فيها بطولات وألقاب”.

https://www.instagram.com/reel/DOJqOleiBUO/?igsh=d2RrNXQ1eG9rYnI4


وأضاف: "كل يوم ليا في النادي كان حبي ليه بيكبر وأحلامي بتكبر معايا.. أكبر أحلامي دي كانت إني حتى لو بعدت عن النادي الأهلي كلاعب إني أرجع له كمدرب لحراس المرمى.. النهاردة الحلم ده بيتحقق وعلى قد ما حسيت إن أحلامي اتحققت حاسس بمسؤولية كبيرة تجاه النادي اللي عشت واتربيت فيه واللي ليه الفضل عليَّ في كل اللي أنا وصلت له دلوقتِ".

وتابع: "جه اليوم اللي أرد فيه للنادي الأهلي الجميل ده وإن شاء الله أكون قد المسؤولية الكبيرة.. كل الشكر لكابتن الخطيب والمسؤولين في النادي الأهلي على ثقتهم فيا ودعمهم ليَّ".

وأتم قائلًا: "وكل الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة المهندس هاني أبوريدة وكل أعضاء مجلس الإدارة لاتحاد الكرة وكل الشكر للكابتن حسين عبداللطيف وكابتن عبدالستار صبري وكابتن كريم أيمن والجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر ٢٠٠٩ واللاعبين كل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم ودعواتكم بالتوفيق لينا في اللي جاي".

