أول تعليق من أمير عبد الحميد بعد تعيينه مدربًا لحراس مرمى الأهلي

علق أمير عبدالحميد، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي الجديد، عن سعادته بالانضمام للجهاز الفني المؤقت للمارد الأحمر، بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.



وقال عبدالحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “أول مرة دخلت النادي الأهلي كان بالنسبة لي دا أول حلم بيتحقق وأنا طفل عنده 10 سنين، من وقتها وأنا كان عندي أحلام كتير أوي، أولها إني لبست تيشرت النادي ولعبت باسمه سنين كتير أوي.. حققت فيها بطولات وألقاب”.

https://www.instagram.com/reel/DOJqOleiBUO/?igsh=d2RrNXQ1eG9rYnI4



وأضاف: "كل يوم ليا في النادي كان حبي ليه بيكبر وأحلامي بتكبر معايا.. أكبر أحلامي دي كانت إني حتى لو بعدت عن النادي الأهلي كلاعب إني أرجع له كمدرب لحراس المرمى.. النهاردة الحلم ده بيتحقق وعلى قد ما حسيت إن أحلامي اتحققت حاسس بمسؤولية كبيرة تجاه النادي اللي عشت واتربيت فيه واللي ليه الفضل عليَّ في كل اللي أنا وصلت له دلوقتِ".

وتابع: "جه اليوم اللي أرد فيه للنادي الأهلي الجميل ده وإن شاء الله أكون قد المسؤولية الكبيرة.. كل الشكر لكابتن الخطيب والمسؤولين في النادي الأهلي على ثقتهم فيا ودعمهم ليَّ".

وأتم قائلًا: "وكل الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة المهندس هاني أبوريدة وكل أعضاء مجلس الإدارة لاتحاد الكرة وكل الشكر للكابتن حسين عبداللطيف وكابتن عبدالستار صبري وكابتن كريم أيمن والجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر ٢٠٠٩ واللاعبين كل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم ودعواتكم بالتوفيق لينا في اللي جاي".