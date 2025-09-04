اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم.. الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة لدرجة أن اللاعبين لم يحصلوا علي رواتبهم لمدة شهرين وكذلك البلجيكي فيريرا لم يحصل علي راتبه أيضا لمدة شهرين .



وأضاف كريم حسن شحاته في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة: أن أزمة أرض 6 أكتوبر هي السبب الرئيسي في تلك الأزمة حيث كانت تعتمد الإدارة علي تسويق بعض المحلات في الفرع الجديد من أجل صرف المبالغ علي الفريق الأول ولكن مع مشكلة سحب الأرض كل الأمور توقفت مما أدي لوجود أزمة في الرواتب .



وأشار كريم شحاتة أن جون إدوارد مسئول عن الفريق ولا يتدخل أي عضو من مجلس الإدارة في الفريق وفقا للاتفاق بين مجلس الإدارة والمدير الرياضي للزمالك .