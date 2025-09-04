قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الزمالك الأسبق: أزمة أرض أكتوبر قضية جماهيرية وليست فردية

قال الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق: "لو كنت رئيسًا للنادي؛ كنت سأتخذ قرارات تدريجية، وأتواصل مع كل المسئولين من أجل حل الأزمة، فهي قضية جماهيرية وليست فردية".

 قرار التخصيص

وكشف رئيس نادي الزمالك الأسبق، كواليس تخصيص أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن قرار التخصيص صدر خلال فترة رئاسته عام 2003 في عهد وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، قائلًا إن النادي حصل على 90 فدانًا في منطقة ميدان جهينة بجوار مول العرب، قبل أن يصدر قرار سيادي بنقل الأرض إلى موقع آخر.

وضع حجر الأساس

وأضاف "درويش"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه تسلم الأرض رسميًا عام 2004، إلا أن الأزمة الكبرى تمثلت في غياب التمويل اللازم لوضع حجر الأساس والبدء في إنشاء النادي، مشيرًا إلى أن الدعم المالي في تلك الفترة كان متوقفًا على المساهمات التي لم تتوافر بالشكل الكافي.

وأكد رئيس الزمالك الأسبق، أن قضية التمويل كانت من أكبر التحديات التي واجهت النادي خلال فترة رئاسته، لافتًا إلى أن الأرض تمثل "روح النادي"، وفقدانها؛ كان بمثابة ضربة قاسية أثرت على مستقبل القلعة البيضاء.

وشدد درويش على أن الزمالك يضم أعضاءً مهمين وكوادر كبيرة قادرة على تقديم الدعم حال توافر الأرض والتمويل، موضحًا أن الأمل ما زال قائمًا في عودة المشروع من جديد.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل؛ لإعادة أرض الزمالك بمدينة أكتوبر للنادي، مؤكدًا أنها تمثل الأمل الكبير لجماهيره وأعضائه.

