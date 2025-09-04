قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء المولد النبوي الشريف.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
موسكو: ضمانات أوكرانيا الغربية خطرة و"منحازة" ولا حوار دون مشاركتنا
رئيس الزمالك الأسبق: أزمة أرض أكتوبر قضية جماهيرية وليست فردية
زعيم كوريا الشمالية يعلن عن دعم بلاده غير المشروط لروسيا ولرئيسها
ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية
المولد النبوي الشريف.. اغتنم أفضل صيغ الصلاة على النبي
هشام الزيني: رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية استجابةً لزيادة الإقبال على شرائها
"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا
نائب ترامب ينفي وجود خطط لنشر الحرس الوطني في شيكاغو للقضاء على الجريمة
سماح القرشي عن أول لقاء جمعها به: سألت بعفوية مين حلمي بكر؟
أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل
رياضة

ياسر ريان: تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة بالأهلي قرار تأخر كثيرًا

رباب الهواري

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن قرار تعيين وليد صلاح الدين مديراً للكرة في النادي الأهلي جاء متأخراً، مشيراً إلى أن وليد يمتلك خبرات واسعة تؤهله لهذا المنصب منذ سنوات طويلة.

وقال ريان خلال حواره مع الإعلامي جمال الغندور في برنامج ستاد المحور، إن وليد صلاح الدين يمتلك شخصية قوية ومعرفة عميقة بكرة القدم، فضلاً عن خبراته الكبيرة داخل الملاعب وخارجها، وهو ما يجعله قادراً على التعامل مع جميع لاعبي الأهلي بمختلف مستوياتهم.

وأضاف أن النجوم الحاليين سيحترمونه كونه أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء، لما قدمه للفريق من إنجازات كبيرة وبصمة واضحة خلال مسيرته الكروية.

وأوضح ريان أن وجود نجم بحجم وليد صلاح الدين في هذا المنصب يمنح الجهاز الفني والإداري للأهلي دعماً إضافياً، خاصة أن مثل هذه المناصب تتطلب شخصية لها ثقل وقادرة على التواصل مع اللاعبين بلغة يفهمونها، وهو ما يتوافر في وليد الذي عاش أجواء النجومية والضغوط داخل المستطيل الأخضر.

وأشار ريان إلى أن وليد صلاح الدين لم يكتف بخبرته كلاعب فقط، بل عمل أيضاً في مجالات إدارية مختلفة سواء في الاتحاد السكندري أو نادي زد أو من خلال الأكاديميات، مما أكسبه خبرات عملية تضاف إلى رصيده الكبير.

واختتم ريان حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستعانة بنجوم الكرة السابقين في المناصب الإدارية داخل الأندية، مؤكداً أن تعامل لاعبي كرة القدم مع زملائهم السابقين يختلف كثيراً، ويساعد على خلق بيئة إيجابية تحقق النجاح وتدعم استقرار الفرق٠

