أسباب وعلاج.. كل ما تريد معرفته عن ألم إصبع الإبهام

مع تقدم العمر أو نتيجة لإصابة سابقة، تبدأ غضاريف مفصل الإبهام بالتآكل، مما يؤدي إلى احتكاك مباشر بين العظام وحدوث التهاب، يظهر المرض عادةً بأعراض مثل ألم حاد عند استخدام الإبهام، تورم، تيبس وضعف حركة المفصل.

كما يمكن أن تتكون عظام جديدة (زوائد عظمية) على جوانب المفصل مما يزيد من صعوبة الحركة.

أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:

1-تآكل الغضاريف بسبب التقدم في العمر أو إصابات سابقة

2-العوامل الوراثية والتشوهات المفصلية

3-الأمراض الالتهابية مثل الروماتويد وخشونة المفاصل

4-إجهاد المتكرر على الإبهام في الأنشطة اليومية

طرق العلاج:

1.العلاج التحفظي:

- ارتداء جبائر لتثبيت المفصل وتخفيف الألم، سواء أثناء الليل أو لفترات محددة خلال النهار.

- استخدام الأدوية المسكنة والمضادة للالتهاب أو أدوية الألم الأقوى عند الحاجة.

- حقن الكورتيزون في المفصل لتخفيف الالتهاب مؤقتًا إذا فشلت العلاجات الأخرى.

وذلك بعد استشارة طبيب متخصص.

2. التدخل الجراحي:

- اللجوء للجراحة في الحالات الشديدة أو عندما يصبح الألم معيقًا للحركة.

3. وسائل مساعدة:

- استخدام كمادات باردة لتخفيف التورم والألم.

- تبني أدوات مريحة لليد مثل مقابض الأبواب المخصصة لتقليل الضغط على المفصل.

المصدر dailymedicalinfo



