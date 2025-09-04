قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
أخبار البلد

ازدحام المرضي وتجاهل حجز الحالات.. حصاد جولة مفاجئة من الصحة على مستشفيات القاهرة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

خلال جولة ميدانية مفاجئة شملت عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، وجه الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان على سرعة تلافي جميع السلبيات التي تم رصدها  بمستشفي  " عين شمس العام " خلال خمسة عشر يوماَ ، وزيادة عدد التمريض بالمستشفى لسد العجز.

وأكد على إعادة عرض بعض الحالات المتواجدة بالمستشفى على الاستشاريين المختصين  واستكمال الإجراءات الطبية خلال تفقده لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وأوصى بإحالة فريق الاستقبال للتحقيق، موجها ً مدير المستشفى الى الاستجابة لشكاوى المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة تضمنت مستشفيات ( هليوبوليس - عين شمس العام - والمركز الطبي بعين شمس ) وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل، والحرص على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور عمرو قنديل بدأ زيارته المفاجئة  بمستشفي  " عين شمس العام " بتفقد أقسام ( الاستقبال - الطوارئ - الأقسام الداخلية - الرعاية المركزة- طوارئ الجراحة والعظام - مركز علاج المعقورين) .

وكشف المرور عن تزاحم المرضى والمواطنين بقسم (الطوارئ والاستقبال) ووجود بعض الأجهزة المعطلة بالقسم، و في (طوارئ الباطنة) تبين وجود حالات تحتاج الى حجز بالقسم الداخلي وتلاحظ عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وتلاحظ قلة عدد التمريض وكثافة الحالات  بالقسم.

 ووجه نائب الوزير  الأخصائيين بإعادة تشخيص الحالات الموجودة بالقسم ، واستمع الى شكاوى بعض المرضى و على الفور أمر باتخاذ اللازم لحجز المرضى و استكمال الفحوصات الطبية وصرف العلاج المناسب، وأيضا تبين خلال الزيارة  وجود حالة تعاني من كسر بالساق (طوارئ جراحة وعضام) ترددت على القسم أكثر من مرة دون اتخاذ الاجراء اللازم و على الفور أمر باتخاذ الاجراء الطبي اللازم لها .

واستمع "نائب الوزير" الى شكاوى بعض المرضى و أمر باتخاذ اللازم لحجز المرضى و استكمال الفحوصات الطبية و التشخيص وصرف العلاج المناسب لهم، و شدد على الالتزام ببروتوكول التعامل مع الحالات ( بمركز علاج المعقورين)  و زيادة عدد الفريق القائم بالعمل لعدم التزاحم و تيسيرا على المواطنين، 

وأضاف الدكتور "حسام عبد الغفار" أن جولة نائب الوزير المفاجئة تضمنت زيارة "مركز صحة أسرة الزهراء بعين شمس" والتي أوضحت  مدى التزام أفراد النبطشية بالتواجد في غرفة الطوارئ، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، واطلع خلال الزيارة على بيان تردد للمركز على مدار العام  خلال الفترة المسائية، لاستيضاح  مدى جدوى تواجد الفريق الطبي في هذه الفترة وتعظيم الاستفادة من القوى البشرية، موجها ً الشكر للفريق الطبي علي الانضباط ومدي التزامهم بمواعيد العمل.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور عمرو قنديل جولته المفاجئة بزيارة مستشفى ( هليوبوليس)  واطلع على تذاكر الحالات ومدى توافر الأدوية و مستلزمات الطوارئ، مؤكدا ً علي الالتزام باستقبال الحالات الطارئة و اتخاذ الإجراءات الإسعافية الأولية مجاناَ لجميع الحالات وذلك خلال تفقده اقسام ( الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

الأشغال التي بلغت 80% بقسم الرعاية

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن  نائب الوزير  تابع نسبة الأشغال التي بلغت 80% بقسم الرعاية، واستطلع آراء  المرضى المتواجدين  ومدى رضاهم عن الخدمة،  خلال زيارته للأقسام الداخلية  وجراحة القلب و الصدر، مشيدا ً بأداء قسم الحضانات، واختتم زيارته بتوجيه الشكر للفريق الطبي بالمستشفى  ووجه بصرف مكافأة أسبوعين لتميزهم في أداء العمل.

وزير الصحة القاهرة الخدمات الطبية وزير الصحة والسكان عين شمس العام

