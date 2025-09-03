الزراعة تتابع توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة المدعمة بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 213 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 26 اغسطس وحتى 1 سبتمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن ضبط أكثر من 2 طن من اللحوم المذبوحة خارج المجازر، ومقطعات دواجن وحمام، بالإضافة إلى مقطعات كبدة وكلاوي ومفروم ودهون حيوانية ومصنعات لحوم ودواجن وسجق وكفتة ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما شملت المتابعة المرور على إدارة حلوان البيطرية، وتنظيم ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والترقيم، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة قافلة بيطرية علاجية في قرية المنوات، تم خلالها علاج ورش 3356 رأس ماشية. كما أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط أكثر من 8.7 طن من اللحوم المصنعة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك.

واستمرت المديرية في جهودها لتحصين الثروة الحيوانية، حيث تم تحصين 79,620 رأس من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية في قرية قرانشو بمركز بسيون، قدمت خدماتها العلاجية لأكثر من 1,763 حيوانًا و3,450 طائرًا، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية متابعة زراعات القطن والبنجر والذرة، كما أزالت 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وتم تنظيم ندوة إرشادية حول تسمين الدواجن. بالتوازي مع ذلك، نظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية في قرية الأخماس بمركز السادات، قدمت خدماتها لـ 159 حيوانًا و470 طائرًا، كما قامت مديرية الزراعة بكفر الشيخ بالمرور على الزراعات الصيفية (القطن، الأرز، الذرة) لمتابعة حالتها، كما أزالت عددًا من التعديات على الأراضي الزراعية.

وتم تنظيم ندوات إرشادية حول محاصيل الأرز والقطن والمانجو ونخيل البلح. واعلنت مديرية الطب البيطري، تحصين 110,537 رأس من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية، كما شنت حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، مما أسفر عن تحرير 21 محضرًا بإجمالي مضبوطات 852 كجم، كما تابعت مديرية الزراعة بالدقهلية الزراعات الصيفية (الذرة، الأرز، القطن)، كما أزالت حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنزلة وطلخا وشربين وميت غمر. ونفذت المديرية عددًا من الندوات الإرشادية حول المحاصيل المختلفة، واستقبلت فريق "الإيسماب" لاختيار قرية لتنفيذ حقل إرشادي، حيث تم اختيار قرية كفر شبراهور. ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية في كفر غنام بالسنبلاوين، حيث قدمت الفحص والعلاج لعدد كبير من الحيوانات وعقدت ندوات تثقيفية للمربين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالشرقية 6 قوافل بيطرية قدمت خدماتها لحوالي 4,608 حيوانات.

كما شنت حملات على ثلاجات اللحوم، أسفرت عن ضبط حوالي 3 أطنان و460 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. واستمرت جهود التحصين ضد الحمى القلاعية، حيث تم إعطاء 114,480 جرعة تحصين.

بينما واصلت مديرية الزراعة بالبحيرة متابعة زراعات القطن والأسمدة، واستقبلت رئيس الإدارة المركزية للمكافحة لمتابعة جهود مكافحة الآفات. كما تم تنظيم ندوة إرشادية لمزارعي القطن وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. ونظمت مديرية الطب البيطري قافلتين بيطريتين في قريتي بويط ومنية السعيد، قدمتا خدماتهما لـ 1,164 رأس ماشية، كما نفذت مديرية الزراعة بالإسكندرية أيام حقل لمحاصيل الذرة الشامية والأرز والقطن.

كما أطلقت قافلة إعلام ريفي حول معاملات القطن، وشاركت في مبادرة "سوق اليوم الواحد" في ميدان عرابي، بالإضافة إلى إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمطروح قافلة بيطرية في قرية محطة النصر، حيث تم تجريع 800 رأس غنم، مع تقديم توعية حول مرض الحمى القلاعية.

فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالسويس عن استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، كما واصلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية متابعة زراعات المانجو والموالح، وتوعية المزارعين بمخاطر ذبابة الفاكهة.

كما تابعت توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة المدعمة، وأزالت 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما قامت مديرية الزراعة ببورسعيد بمتابعة وفحص الزراعات الصيفية (القطن والأرز)، وتابعت عمليات حصاد الأرز. كما نفذت ندوة إرشادية عن محصول القطن ويوم حقل لمحصول الأرز ضمن برنامج ترشيد استخدام المياه، كما نفذت مديرية الطب البيطري بدمياط ندوة إرشادية حول محصول القطن. كما أعلنت عن تحصين 160 كلبًا ضالًا ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد السعار"، بالإضافة إلى تحصين 27,118 جرعة لقاح ضد الحمى القلاعية.

وتابعت مديرية الزراعة بشمال سيناء عددًا من مزارع الزيتون والخضار. كما افتتحت الوحدة الزراعية بقرية السكاسكة، ونظمت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية الصحة قافلة بيطرية في قرية بغداد بمركز الحسنة، كما قامت مديرية الزراعة بجنوب سيناء بالمرور على مزارع النخيل والأحواض السمكية لتقديم الإرشادات والنصائح للمزارعين. وشاركت في اجتماع بالإدارة المركزية للأراضي والمياه لمناقشة مشاكل الري والصرف، بالإضافة إلى متابعة العمل بالوحدة البستانية.

ونظمت مديرية الزراعة بالفيوم أيام حقل إرشادية عن الذرة الشامية. كما شنت حملات على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية. ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية بقرية سنوفر بالتعاون مع جامعة الفيوم، قدمت فيها الكشف والعلاج المجاني للحيوانات، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنيا متابعة عمليات صرف الأسمدة بالجمعيات، ونفذت ندوة إرشادية عن أهمية المخصبات الزراعية. وعُقد لقاء جماهيري مع المزارعين لمناقشة مشاكلهم. كما نفذت مديرية الطب البيطري ندوات إرشادية حول أهمية التحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما قامت مديرية الزراعة بأسيوط بالمرور على زراعات الذرة الرفيعة والقطن، ونفذت يوم حقل إرشادي عن الذرة الشامية. كما أزالت حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، واستقبلت أساتذة من مركز البحوث وجامعة المنيا لمناقشة توفير بدائل للأسمدة الكيماوية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا نظمت مديرية الطب البيطري بسوهاج قوافل بيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج في قريتي فزارة وشطورة، تم خلالها علاج عدد كبير من الحيوانات وإجراء فحوصات وعمليات جراحية، كما واصلت مديرية الزراعة بقنا فحص وتمشيط مساحات القصب، وتابعت عمليات صرف الأسمدة بالجمعيات، كما أعلنت عن استمرار أعمال تطهير المساقي، كما عقدت مديرية الزراعة بالأقصر اجتماعًا مع مديري الإدارات، وتابعت عمليات صرف الأسمدة بالجمعيات، واستقبلت شكاوى المزارعين. وحضرت اجتماع مجلس المحاصيل السكرية لمناقشة أهم المشاكل التي تتعلق بمحصول قصب السكر.

