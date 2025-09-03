فتح الباب أمام خريجي كليات ومعاهد الزراعة المتفوقين للعمل في 38 مهنة

أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الاحتفال بحضور الدكتور أحمد الكردى مدير مركز التدريب والمهندس جمال معاطى منسق عام التدريب بالنقابة بتخريج الدورة رقم ٤٤ لمزاولة مهنة أخصائي تغذية وتحمل هذه الدورة اسم دورة المهندس الزراعي حامد الشيتي تقديرا لمجهوداته في دعم القطاع الزراعي وتصدرها نقابة المهن الزراعية طبقا للقانون ٣١ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته، مؤكدا أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب إجتياز المتقدمين تقييم موضوعي بعد إنتهاء الدورة التدريبية، بمعرفة نقابة الزراعيين.



وقال نقيب الزراعيين، إنه تم تسليم درع للمتفوقين الأوائل من الخريجين مع شهادتي مزاولة المهنة وحضور الدورة معتمدة من مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الخارجية، موضحا إن هذه الإحتفالية لتكريم خريجى الكليات الزراعية والمعاهد الزراعية والكليات الأهلية الجديدة للحصول على مزاولة المهنة لتأهيلهم لـسوق العمل فى 38 مهنة.



وأضاف «خليفة»، إنه يجري حاليا الإعداد لتدريب أكثر من 10 آلاف خريج من جميع التخصصات من جميع الكليات والمعاهد الزراعية على مستوى الجمهورية، بإشراف الأساتذة والخبراء الزراعيين من جميع التخصصات المطلوبة في سوق العمل خاصة أن النقابة هى بيت خبرة لكل الزراعيين وتعمل علي تأهيل الخريجين لتلبية إحتياجات سوق العمل في مصر والخارج.



وأوضح نقيب الزراعيين، إن هذه البرامج التدريبية تستهدف تنمية القدرات للمهندسين الزراعيين والقيادات بمختلف القطاعات، مشيرا إلي أن تنظيم دورات ضمن إختصاصات النقابة الأصيلة فيما يتعلق بالحصول علي شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كأختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها مزاولة مهنة أخصائي معامل التحاليل أو التغذية أو مجالات مزاولة المهن الأخرى في المجالات ذات العلاقة .

وأشار «خليفة»، إلي إنه لكي تحصل علي شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل علي برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة، مشيرا إلي إن هناك طلبا شديدا من أسواق العمل علي رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الاغذية .

وأكد نقيب الزراعيين أن الدولة ترصد أية مخالفة للعمل بدون وجود شهادة ممارسة المهنة ومنعها، وملاحقة المخالفين، حرصا علي إحترام القانون وحق الترخيص بمزاولة مهنة وفقا للقانون باعتبارها إختصاص أصيل للنقابات المهنية، مشددا علي أن الحاصلين علي مؤهل أكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراة في التغذية من إحدى الجامعات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ليسوا ملزمين بالحصول علي هذه الدورات التدريبية ولكن يمكن الإستفادة منها في رفع القدرات لهذه الفئات.