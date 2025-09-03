قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
أخبار البلد

فتح الباب أمام خريجي كليات ومعاهد الزراعة المتفوقين للعمل في 38 مهنة

نقيب
نقيب
شيماء مجدي

أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الاحتفال بحضور الدكتور أحمد الكردى مدير مركز التدريب والمهندس جمال معاطى منسق عام التدريب بالنقابة بتخريج الدورة رقم ٤٤ لمزاولة مهنة أخصائي تغذية وتحمل هذه الدورة اسم دورة المهندس الزراعي حامد الشيتي تقديرا لمجهوداته في دعم القطاع الزراعي وتصدرها نقابة المهن الزراعية طبقا للقانون ٣١ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته، مؤكدا أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب إجتياز المتقدمين تقييم موضوعي بعد إنتهاء الدورة التدريبية، بمعرفة نقابة الزراعيين.


وقال نقيب الزراعيين، إنه تم تسليم درع للمتفوقين الأوائل من الخريجين مع شهادتي مزاولة المهنة وحضور الدورة معتمدة من مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الخارجية، موضحا إن هذه الإحتفالية لتكريم خريجى الكليات الزراعية والمعاهد الزراعية والكليات الأهلية الجديدة  للحصول على مزاولة المهنة لتأهيلهم لـسوق العمل فى 38 مهنة.


وأضاف «خليفة»، إنه يجري حاليا الإعداد لتدريب أكثر من 10 آلاف خريج من جميع التخصصات  من جميع الكليات والمعاهد الزراعية على مستوى الجمهورية، بإشراف الأساتذة والخبراء الزراعيين من جميع التخصصات المطلوبة في سوق العمل خاصة أن النقابة هى بيت خبرة لكل الزراعيين وتعمل علي تأهيل الخريجين لتلبية إحتياجات سوق العمل في مصر والخارج.


وأوضح نقيب الزراعيين، إن هذه البرامج التدريبية تستهدف تنمية القدرات للمهندسين الزراعيين والقيادات  بمختلف القطاعات، مشيرا إلي أن تنظيم دورات ضمن إختصاصات النقابة الأصيلة فيما يتعلق بالحصول علي شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كأختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها مزاولة مهنة أخصائي معامل التحاليل أو التغذية أو مجالات مزاولة المهن الأخرى في المجالات ذات العلاقة .
وأشار «خليفة»، إلي إنه لكي تحصل علي شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل علي برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة، مشيرا إلي إن هناك طلبا شديدا من أسواق العمل علي رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الاغذية .
وأكد نقيب الزراعيين أن الدولة ترصد أية مخالفة للعمل بدون وجود شهادة ممارسة المهنة ومنعها،  وملاحقة المخالفين، حرصا علي إحترام القانون وحق الترخيص بمزاولة مهنة وفقا للقانون باعتبارها إختصاص أصيل للنقابات المهنية، مشددا علي أن الحاصلين علي مؤهل أكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراة في التغذية من إحدى الجامعات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ليسوا ملزمين بالحصول علي هذه الدورات التدريبية ولكن يمكن الإستفادة منها في رفع القدرات لهذه الفئات.

الزراعيين القطاع الزراعي نقيب الزراعيين الكليات الزراعية

