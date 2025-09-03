الأنبا ميخائيل يصلي التسبحة الشهرية لشعب إيبارشية حلوان

صلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، تسبحة نصف الليل (الشهرية) بكاتدرائية السيدة العذراء بحلوان(مقر المطرانية)، وذلك ضمن اللقاء الشهري لنيافته بشعب الإيبارشية.

التسبحة الشهرية

شاركه عدد كبير من الآباء الكهنة والمرتلين والخدام، وسط حضور شعبي كثيف، ومكرسات دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة التابع للإيبارشية.

ألقى نيافته أثناء التسبحة كلمة روحية تأمل خلالها في التدريب الشهري "وَأُعْطِيكُمْ رُعَاةً حَسَبَ قَلْبِي، فَيَرْعُونَكُمْ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْفَهْمِ." (إر٣: ١٥).

ومن الجدير بالذكر ان التداريب الشهرية السابقة هي:

١- اشْكُرُوا الرَّبَّ لأَنَّهُ صَالِحٌ، لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ." (مز 118: 29)

٢- هأَنَذَا صَانِعٌ أَمْرًا جَدِيدًا. الآنَ يَنْبُتُ. أَلاَ تَعْرِفُونَهُ؟ أَجْعَلُ فِي الْبَرِّيَّةِ طَرِيقًا، فِي الْقَفْرِ أَنْهَارًا." (إش 43: 19)

٣- لأَنِّي أَنَا سَاهِرٌ عَلَى كَلِمَتِي لأُجْرِيَهَا»." (إر 1: 12)

٤- "هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: قَدْ ذَكَرْتُ لَكِ غَيْرَةَ صِبَاكِ، مَحَبَّةَ خِطْبَتِكِ." (إر 2: 2).