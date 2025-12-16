بالخطوات.. طريقة تسجيل استمارة امتحانات الإعدادية إلكترونيا

كشف الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم المتخصص في شئون التعليم، تفاصيل أسهل طريقة لتسجيل استمارة امتحانات الإعدادية إلكترونيا، موضحًا أن هذا يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه الوزارة منذ سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب، وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تحويل أغلب التعاملات الورقية إلى شكل إلكتروني مثل الاستثمارات.

ولفت: الطالب يسجل بياناته بنفسه في استمارة الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن الطالب لا يمكنه دخول الامتحان إلا بعد تسجيل الاستمارة ومراجعتها بشكل جيد.

وأكد أن أي خطأ في تسجيل الاستمارة قد تحرم الطالب من دخول الامتحانات، موضحا أن هناك رابط موحد يتيح للطالب تسجيل البيانات من خلال إدخال الرقم القومي والكود وحال عدم معرفة الكود يتواصل مع الخط الساخن للوزارة ويعرفه حتى يدخل به على المنصة.

