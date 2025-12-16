تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة إعادة المرحلة الثانية بمجلس النواب

واصلت الجالية المصرية في الكويت التصويت في ثاني وآخر أيام اقتراع المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف في الكويت.



وتجري جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية في 55 دائرة موزعة على 13 محافظة، هي: محافظة الدقهلية، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنوفية، محافظة القليوبية، محافظة الشرقية، محافظة القاهرة، محافظة الإسماعيلية، محافظة دمياط، محافظة بورسعيد، محافظة السويس، محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء.



وكانت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب قد انطلقت يوم أمس للمصريين بالخارج وتستمر حتى اليوم، على أن تبدأ للمصريين بالداخل يوم غد وبعد غد.