انطلاق القافلة الـ30 من المساعدات المصرية إلى غزة

انطلقت شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ30 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، صباح اليوم الخميس، من ساحة معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع.

وفي هذا السياق، قال موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح محمد عبيد، إنَّ شاحنات القافلة الثلاثين تحمل مواد غذائية أساسيًة وطحينًا وحليب أطفال وسيارات للخيام، وهي جزء من الجهود الإغاثية المستمرة التي تبذل لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع، في ظل التدهور الكبير بالأوضاع المعيشية بالقطاع والنقص الحاد في الغذاء والمواد الأساسية.

وذكر موفد القاهرة الإخبارية أنَّ القافلة تشمل أيضًا أواني الطهي التابعة لـ"المطبخ العالمي"، إضافة إلى كميات كبيرة من الطحين والزيوت وصناديق تحتوي على أطعمة جافة والتي ستُسهم في تلبية احتياجات أهالي القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأوضح أنَّ هذه القافلة تأتي امتدادًا لسلسلة من الجهود المصرية في تأكيد مستمر على الدور الإنساني الذي تلعبه القاهرة في دعم الشعب الفلسطيني.

وأشار موفد القاهرة الإخبارية إلى أنَّ إسرائيل تواصل منع دخول شاحنات الوقود وتسمح بدخول 3 شاحنات كل 10 أيام، فضلًا عن خضوع جميع الشاحنات لتفتيش دقيق قبل دخولها إلى قطاع غزة، إذ يفتش الإسرائيليون ما يريدونه فقط والباقي يقومون بإعادته مرة أخرى.

ولفت إلى أنَّ الوقود الذي تمنع دخوله إسرائيل يُسهم في تشغيل المرافق الحيوية داخل قطاع غزة، وعلى رأسها المستشفيات التي تتعرض بشكل يومي للانتهاكات الإسرائيلية ومحطات تحلية المياه وتشغيل سيارات الإسعاف وإمداد الدفاع المدني الفلسطيني والمولدات الكهربائية.