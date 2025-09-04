قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
توك شو

انطلاق القافلة الـ30 من المساعدات المصرية إلى غزة

المساعدات
المساعدات
البهى عمرو

انطلقت شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ30 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، صباح اليوم الخميس، من ساحة معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع.

وفي هذا السياق، قال موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح محمد عبيد، إنَّ شاحنات القافلة الثلاثين تحمل مواد غذائية أساسيًة وطحينًا وحليب أطفال وسيارات للخيام، وهي جزء من الجهود الإغاثية المستمرة التي تبذل لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع، في ظل التدهور الكبير بالأوضاع المعيشية بالقطاع والنقص الحاد في الغذاء والمواد الأساسية.  

وذكر موفد القاهرة الإخبارية أنَّ القافلة تشمل أيضًا أواني الطهي التابعة لـ"المطبخ العالمي"، إضافة إلى كميات كبيرة من الطحين والزيوت وصناديق تحتوي على أطعمة جافة والتي ستُسهم في تلبية احتياجات أهالي القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأوضح أنَّ هذه القافلة تأتي امتدادًا لسلسلة من الجهود المصرية في تأكيد مستمر على الدور الإنساني الذي تلعبه القاهرة في دعم الشعب الفلسطيني.

وأشار موفد القاهرة الإخبارية إلى أنَّ إسرائيل تواصل منع دخول شاحنات الوقود وتسمح بدخول 3 شاحنات كل 10 أيام، فضلًا عن خضوع جميع الشاحنات لتفتيش دقيق قبل دخولها إلى قطاع غزة، إذ يفتش الإسرائيليون ما يريدونه فقط والباقي يقومون بإعادته مرة أخرى.

ولفت إلى أنَّ الوقود الذي تمنع دخوله إسرائيل يُسهم في تشغيل المرافق الحيوية داخل قطاع غزة، وعلى رأسها المستشفيات التي تتعرض بشكل يومي للانتهاكات الإسرائيلية ومحطات تحلية المياه وتشغيل سيارات الإسعاف وإمداد الدفاع المدني الفلسطيني والمولدات الكهربائية.

المساعدات المساعدات الإنسانية زاد العزة

