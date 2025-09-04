حلوى المولد ببطاقة التموين.. وخصومات 25% في هذه الأماكن

يبحث الكثير عن أسعار حلاوة المولد 2025 في منافذ التموين وكذلك المحلات التجارية المختلفة ، مع تزامن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أسعار حلاوة المولد 2025

ويبحث الكثيرون من المواطنين عن أسعار حلوى المولد داخل الأسواق والمنافذ الرسمية للتعرف على الأسعار قبل الشراء، خاصة مع تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية الكبرى والمنافذ الحكومية، ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الأسر على تأمين الحلوى التقليدية والفاخرة بأسعار مناسبة تزامنًا مع المناسبة الدينية.

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوفير حلوى المولد النبوي 2025 للمواطنين عبر منافذها الرسمية وشركة مخابز القاهرة الكبرى، لتغطية محافظتى القاهرة والجيزة، إلى جانب توفيرها في المجمعات الاستهلاكية والسلع الغذائية، بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ما يمنح الأسر فرصة الاحتفال بالمولد بأسعار مناسبة.

أسعار حلاوة المولد 2025 في منافذ التموين

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية فرصة مميزة لحاملي البطاقات التموينية لصرف حلوى المولد من المجمعات، مع خصم يصل إلى 25% عن أسعار السوق ، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم منتجات بجودة عالية وسعر مناسب.

كيفية الاستفادة من خصم حلوى المولد

يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق استخدام فارق نقاط الخبز المتوافرة على بطاقة التموين الخاصة بهم، ويتم الصرف أثناء عمليات صرف السلع التموينية الشهرية المعتادة، مما يتيح للمستفيدين الحصول على حلوى المولد بسهولة ويسر.

أكدت وزارة التموين، ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أسعار حلوى المولد بمنافذ التموين تبدأ من 120 جنيهًا للعلبة السادة وزن 1 كيلو جرام، وتشمل القائمة:

* علبة سادة لوكس 1 كيلو: 145 جنيهًا

* علبة سادة لوكس 2 كيلو: 290 جنيهًا

* علبة سادة لوكس 3 كيلو (أصناف مميزة): 475 جنيهًا

* علبة سادة لوكس 4 كيلو: 700 جنيهًا

* علبة سادة لوكس 5 كيلو: 850 جنيهًا

العلب الفاخرة بالمكسرات

أما العلب الفاخرة بالمكسرات، فجاءت أسعارها على النحو التالي:

* علبة مكسرات فاخرة 2 كيلو: 450 جنيهًا

* علبة مكسرات فاخرة 3 كيلو: 675 جنيهًا

* علبة مميزة بالمكسرات 5 كيلو: 1100 جنيه.

أسعار حلوى المولد في المحلات التجارية الكبرى

أسواق ومحلات التجزئة الكبرى أعلنت عن أسعار حلاوة المولد 2025 مختلفة حسب الحجم والنوع، حيث تبدأ العلب من 100 جنيه وتصل إلى آلاف الجنيهات للعلب الفاخرة، ومن أبرز أسعار المحلات:

علبة 10 قطع: 100 جنيه

علبة 32 قطعة: 320 جنيهًا

علبة 38 قطعة: 720 جنيهًا

علبة 69 قطعة: 1700 جنيه

صينية VIP 34 قطعة: 2700 جنيه

علبة 44 قطعة: 4200 جنيه

علبة 78 قطعة (صغير): 2950 جنيهًا

أسعار حلوى المولد في المحلات

عبوة صغيرة: 150 جنيها

علبة متوسطة: تبدأ من 500 جنيه

علبة مولد بايتس: 420 جنيها

علبة صفيح: 1500 إلى 2500 جنيه حسب الحجم.

علب هدايا مميزة: تبدأ العلبة الزرقاء من 1500 جنيه، النبيتي من 1900 جنيه، الفضي من 2600 جنيه، والخضراء 3200 جنيه.

توقعات استقرار أسعار حلاوة المولد 2025

شعبة السكر أعلنت عن توقع استقرار أسعار حلوى المولد هذا العام، بسبب وفرة المعروض من المنتجات والمواد الخام.