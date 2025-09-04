قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
خدمات

حلوى المولد ببطاقة التموين.. وخصومات 25% في هذه الأماكن

حلوى المولد
حلوى المولد
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن أسعار حلاوة المولد 2025 في منافذ التموين وكذلك المحلات التجارية المختلفة ، مع تزامن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أسعار حلاوة المولد 2025

ويبحث الكثيرون من المواطنين عن أسعار حلوى المولد داخل الأسواق والمنافذ الرسمية للتعرف على الأسعار قبل الشراء، خاصة مع تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية الكبرى والمنافذ الحكومية، ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الأسر على تأمين الحلوى التقليدية والفاخرة بأسعار مناسبة تزامنًا مع المناسبة الدينية.

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوفير حلوى المولد النبوي 2025 للمواطنين عبر منافذها الرسمية وشركة مخابز القاهرة الكبرى، لتغطية محافظتى القاهرة والجيزة، إلى جانب توفيرها في المجمعات الاستهلاكية والسلع الغذائية، بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ما يمنح الأسر فرصة الاحتفال بالمولد بأسعار مناسبة.

حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية

أسعار حلاوة المولد 2025 في منافذ التموين

 تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية فرصة مميزة لحاملي البطاقات التموينية لصرف حلوى المولد من المجمعات، مع خصم يصل إلى 25% عن أسعار السوق ، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم منتجات بجودة عالية وسعر مناسب.

كيفية الاستفادة من خصم حلوى المولد

يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق استخدام فارق نقاط الخبز المتوافرة على بطاقة التموين الخاصة بهم، ويتم الصرف أثناء عمليات صرف السلع التموينية الشهرية المعتادة، مما يتيح للمستفيدين الحصول على حلوى المولد بسهولة ويسر.

أكدت وزارة التموين، ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أسعار حلوى المولد بمنافذ التموين تبدأ من 120 جنيهًا للعلبة السادة وزن 1 كيلو جرام، وتشمل القائمة:

* علبة سادة لوكس 1 كيلو: 145 جنيهًا
* علبة سادة لوكس 2 كيلو: 290 جنيهًا
* علبة سادة لوكس 3 كيلو (أصناف مميزة): 475 جنيهًا
* علبة سادة لوكس 4 كيلو: 700 جنيهًا
* علبة سادة لوكس 5 كيلو: 850 جنيهًا

العلب الفاخرة بالمكسرات

أما العلب الفاخرة بالمكسرات، فجاءت أسعارها على النحو التالي:

* علبة مكسرات فاخرة 2 كيلو: 450 جنيهًا
* علبة مكسرات فاخرة 3 كيلو: 675 جنيهًا
* علبة مميزة بالمكسرات 5 كيلو: 1100 جنيه.

أسعار حلوى المولد في المحلات التجارية الكبرى

أسواق ومحلات التجزئة الكبرى أعلنت عن أسعار حلاوة المولد 2025 مختلفة حسب الحجم والنوع، حيث تبدأ العلب من 100 جنيه وتصل إلى آلاف الجنيهات للعلب الفاخرة، ومن أبرز أسعار المحلات:

  • علبة 10 قطع: 100 جنيه
  • علبة 32 قطعة: 320 جنيهًا
  • علبة 38 قطعة: 720 جنيهًا
  • علبة 69 قطعة: 1700 جنيه
  • صينية VIP 34 قطعة: 2700 جنيه
  • علبة  44 قطعة: 4200 جنيه
  • علبة 78 قطعة (صغير): 2950 جنيهًا

أسعار حلوى المولد في المحلات

عبوة صغيرة: 150 جنيها

علبة متوسطة: تبدأ من 500 جنيه

علبة مولد بايتس: 420 جنيها

علبة صفيح: 1500 إلى 2500 جنيه حسب الحجم.

علب هدايا مميزة: تبدأ العلبة الزرقاء من 1500 جنيه، النبيتي من 1900 جنيه، الفضي من 2600 جنيه، والخضراء 3200 جنيه.

توقعات استقرار أسعار حلاوة المولد 2025

شعبة السكر أعلنت عن توقع استقرار أسعار حلوى المولد هذا العام، بسبب وفرة المعروض من المنتجات والمواد الخام.

