أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً

عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن أسعار حلوى المولد 2025 في منافذ التموين وكذلك المحلات التجارية المختلفة ، مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أسعار حلوى المولد 2025

وبدأ الكثيرون من المواطنين في البحث عن أسعار حلوى المولد داخل الأسواق والمنافذ الرسمية للتعرف على الأسعار قبل الشراء، خاصة مع تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية الكبرى والمنافذ الحكومية، ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الأسر على تأمين الحلوى التقليدية والفاخرة بأسعار مناسبة تزامنًا مع المناسبة الدينية.

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوفير حلوى المولد النبوي 2025 للمواطنين عبر منافذها الرسمية وشركة مخابز القاهرة الكبرى، لتغطية محافظتى القاهرة والجيزة، إلى جانب توفيرها في المجمعات الاستهلاكية والسلع الغذائية، بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ما يمنح الأسر فرصة الاحتفال بالمولد بأسعار مناسبة.

أسعار حلوى المولد في منافذ التموين

تبدأ أسعار حلوى المولد في القاهرة والجيزة من 120 جنيهاً لعلبة الحلوة السادة وزن 1 كيلو، بينما تتفاوت  أسعار العلب كالتالي :

  • علبة حلوى سادة لوكس 1 كيلو: 145 جنيها
  • علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلو: 290 جنيها
  • علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو: 475 جنيها
  • علبة حلوى سادة لوكس 4 كيلو: 700 جنيه
  • علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلو: 850 جنيها
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلو: 450 جنيها
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلو: 675 جنيها
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات 5 كيلو: 1100 جنيه

المنافذ توفر أيضًا مجموعة متنوعة من المخبوزات والحلويات الشرقية والغربية ذات الجودة العالية، لتلبية مختلف الأذواق.

أسعار حلوى المولد في المحلات التجارية الكبرى

أسواق ومحلات التجزئة الكبرى أعلنت عن أسعار مختلفة حسب الحجم والنوع، حيث تبدأ العلب من 100 جنيه وتصل إلى آلاف الجنيهات للعلب الفاخرة، ومن أبرز أسعار المحلات:

  • علبة 10 قطع: 100 جنيه
  • علبة 32 قطعة: 320 جنيهًا
  • علبة 38 قطعة: 720 جنيهًا
  • علبة 69 قطعة: 1700 جنيه
  • صينية VIP 34 قطعة: 2700 جنيه
  • علبة  44 قطعة: 4200 جنيه
  • علبة 78 قطعة (صغير): 2950 جنيهًا

أسعار حلوى المولد في المحلات

عبوة صغيرة: 150 جنيها

علبة متوسطة: تبدأ من 500 جنيه

علبة مولد بايتس: 420 جنيها

علبة صفيح: 1500 إلى 2500 جنيه حسب الحجم.

علب هدايا مميزة: تبدأ العلبة الزرقاء من 1500 جنيه، النبيتي من 1900 جنيه، الفضي من 2600 جنيه، والخضراء 3200 جنيه.

توقعات استقرار الأسعار

شعبة السكر أعلنت عن توقع استقرار أسعار حلوى المولد هذا العام، بسبب وفرة المعروض من المنتجات والمواد الخام.

حلوى المولد أسعار حلوى المولد 2025 منافذ التموين حلوى المولد 2025 أسعار حلوى المولد في المحلات شعبة السكر

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
استون مارتن
