ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
رشا عوني

مع اقتراب موعد المولد النبوي2025، يستعد الجميع لشراء حلوى المولد والتي تعد من أهم الطقوس كل عام، لكن رغم جمال هذه العادة إلا أن أضرار حلاوة المولد كثيرة على صحة الجسم خاصة مع الإفراط في تناولها سواء للكبار أو الأطفال.

نستعرض لكم في السطور التالية أضرار حلوى المولد مع اقتراب المولد النبوي، وما تحتويه من سكريات وخطورتها على الجسم كاملاً..

 

أضرار حلوى المولد 

الإفراط في تناول حلويات المولد، يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية العوامل التي تزيد فرص التعرض لمشاكل صحية في القلب، ولذا يجب عدم الإفراط في تناولها  للوقاية من أى مخاطر، ويمكنك تناول قطعة أو اثنين فقط علي مدار اليوم.

أسعار حلويات المولد 2025، علبة حلواني إيتوال برايم 10 قطع بـ110 جنيه - إيجي إن
اضرار حلاوة المولد

حلوى المولد ومرضى السكر

تناول كميات كبيرة من الحلويات بشكل عام، وحلوي المولد بشكل خاصة تعد من أسباب الإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني، والسبب مقاومة الأنسولين المسئول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، ولذا يمكن تناول قطعة في الصباح فقط لمرضى السكرى، ويفضل تكون صغيرة الحجم.

أضرار حلوى المولد على الأطفال

الانتفاخ والإسهال وانسداد الشهية عند الأطفال، نتيجة زيادة تناول حلوى المولد، يقابلها العزوف عن الطعام، مع الإسراف فى تناول المياه، ما يؤدى إلى نقص الأملاح المعدنية والفيتامينات التى يحتاجها الأطفال.

أضرار حلويات المولد على الجسم

  • كما أن الإفراط في تناول الحلوى يؤدى إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة وتراكم الدهون فى الجسم.
  • أيضًا تسبب مشاكل المعدة مثل الغازات والقولون.
  • الإفراط في تناولها على مدار اليوم يزيد نشاط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم وتؤدى إلى الإصابة بالتسوس.
وفري واعمليها في البيت.. طريقة عمل حلاوة المولد بطريقة صحية | مصر الآن
حلوى المولد

أسعار حلوى المولد في منافذ التموين

 

تبدأ أسعار حلوى المولد في القاهرة والجيزة من 120 جنيهاً لعلبة الحلوة السادة وزن 1 كيلو، بينما تتفاوت  أسعار العلب كالتالي :

  • علبة حلوى سادة لوكس 1 كيلو: 145 جنيها
  • علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلو: 290 جنيها
  • علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو: 475 جنيها
  • علبة حلوى سادة لوكس 4 كيلو: 700 جنيه
  • علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلو: 850 جنيها
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلو: 450 جنيها
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلو: 675 جنيها
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات 5 كيلو: 1100 جنيه
5 فئات ممنوعة من تناول حلوى المولد النبوي
اسعار حلاوة المولد

أسعار حلوى المولد في المحلات التجارية الكبرى

أسواق ومحلات التجزئة الكبرى أعلنت عن أسعار مختلفة حسب الحجم والنوع، حيث تبدأ العلب من 100 جنيه وتصل إلى آلاف الجنيهات للعلب الفاخرة، ومن أبرز أسعار المحلات:

  • علبة 10 قطع: 100 جنيه
  • علبة 32 قطعة: 320 جنيهًا
  • علبة 38 قطعة: 720 جنيهًا
  • علبة 69 قطعة: 1700 جنيه
  • صينية VIP 34 قطعة: 2700 جنيه
  • علبة  44 قطعة: 4200 جنيه
  • علبة 78 قطعة (صغير): 2950 جنيهًا

أسعار حلوى المولد في المحلات

عبوة صغيرة: 150 جنيها

علبة متوسطة: تبدأ من 500 جنيه

علبة مولد بايتس: 420 جنيها

علبة صفيح: 1500 إلى 2500 جنيه حسب الحجم.

علب هدايا مميزة: تبدأ العلبة الزرقاء من 1500 جنيه، النبيتي من 1900 جنيه، الفضي من 2600 جنيه، والخضراء 3200 جنيه.

حلاوة ولا عروسة.. إتيكيت تقديم هدايا المولد النبوي الشريف للمخطوبين - اليوم السابع
اسعار علبة حلاوة المولد2025

موعد المولد النبوي 2025

وفقاً لما تشير إليه الحسابات الفلكية، توافق اجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 يوم الخميس، 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول للعام الهجري الحالي، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر، وفي انتظار قرار رئيس الوزراء.

حلاوة المولد اضرار حلاوة المولد سعر حلاوة المولد 2025 موعد المولد النبوي المولد النبوي 2025

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

