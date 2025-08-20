ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

مع اقتراب موعد المولد النبوي2025 ، يستعد الجميع لشراء حلوى المولد والتي تعد من أهم الطقوس كل عام، لكن رغم جمال هذه العادة إلا أن أضرار حلاوة المولد كثيرة على صحة الجسم خاصة مع الإفراط في تناولها سواء للكبار أو الأطفال.

نستعرض لكم في السطور التالية أضرار حلوى المولد مع اقتراب المولد النبوي، وما تحتويه من سكريات وخطورتها على الجسم كاملاً..

أضرار حلوى المولد

الإفراط في تناول حلويات المولد، يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية العوامل التي تزيد فرص التعرض لمشاكل صحية في القلب، ولذا يجب عدم الإفراط في تناولها للوقاية من أى مخاطر، ويمكنك تناول قطعة أو اثنين فقط علي مدار اليوم.

اضرار حلاوة المولد

حلوى المولد ومرضى السكر

تناول كميات كبيرة من الحلويات بشكل عام، وحلوي المولد بشكل خاصة تعد من أسباب الإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني، والسبب مقاومة الأنسولين المسئول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، ولذا يمكن تناول قطعة في الصباح فقط لمرضى السكرى، ويفضل تكون صغيرة الحجم.

أضرار حلوى المولد على الأطفال

الانتفاخ والإسهال وانسداد الشهية عند الأطفال، نتيجة زيادة تناول حلوى المولد، يقابلها العزوف عن الطعام، مع الإسراف فى تناول المياه، ما يؤدى إلى نقص الأملاح المعدنية والفيتامينات التى يحتاجها الأطفال.

أضرار حلويات المولد على الجسم

كما أن الإفراط في تناول الحلوى يؤدى إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة وتراكم الدهون فى الجسم.

أيضًا تسبب مشاكل المعدة مثل الغازات والقولون.

الإفراط في تناولها على مدار اليوم يزيد نشاط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم وتؤدى إلى الإصابة بالتسوس.

حلوى المولد

أسعار حلوى المولد في منافذ التموين

تبدأ أسعار حلوى المولد في القاهرة والجيزة من 120 جنيهاً لعلبة الحلوة السادة وزن 1 كيلو، بينما تتفاوت أسعار العلب كالتالي :

علبة حلوى سادة لوكس 1 كيلو: 145 جنيها

علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلو: 290 جنيها

علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو: 475 جنيها

علبة حلوى سادة لوكس 4 كيلو: 700 جنيه

علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلو: 850 جنيها

علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلو: 450 جنيها

علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلو: 675 جنيها

علبة حلوى فاخرة مكسرات 5 كيلو: 1100 جنيه

اسعار حلاوة المولد

أسعار حلوى المولد في المحلات التجارية الكبرى

أسواق ومحلات التجزئة الكبرى أعلنت عن أسعار مختلفة حسب الحجم والنوع، حيث تبدأ العلب من 100 جنيه وتصل إلى آلاف الجنيهات للعلب الفاخرة، ومن أبرز أسعار المحلات:

علبة 10 قطع: 100 جنيه

علبة 32 قطعة: 320 جنيهًا

علبة 38 قطعة: 720 جنيهًا

علبة 69 قطعة: 1700 جنيه

صينية VIP 34 قطعة: 2700 جنيه

علبة 44 قطعة: 4200 جنيه

علبة 78 قطعة (صغير): 2950 جنيهًا

أسعار حلوى المولد في المحلات

عبوة صغيرة: 150 جنيها

علبة متوسطة: تبدأ من 500 جنيه

علبة مولد بايتس: 420 جنيها

علبة صفيح: 1500 إلى 2500 جنيه حسب الحجم.

علب هدايا مميزة: تبدأ العلبة الزرقاء من 1500 جنيه، النبيتي من 1900 جنيه، الفضي من 2600 جنيه، والخضراء 3200 جنيه.

اسعار علبة حلاوة المولد2025

موعد المولد النبوي 2025

وفقاً لما تشير إليه الحسابات الفلكية، توافق اجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 يوم الخميس، 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول للعام الهجري الحالي، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر، وفي انتظار قرار رئيس الوزراء.