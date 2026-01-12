تفاصيل انعقاد أولى جلسات مجلس النواب المصري الجديد

قال فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن مجلس النواب المصري بدأ اليوم انعقاد جلسته الافتتاحية والإجرائية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بمقره الجديد، في خطوة تعكس انتظام واستقرار المسار الدستوري والحياة النيابية في مصر.

وأوضحت الخولي خلال رسالة على الهواء، أن هذه الجلسة تنعقد وفقًا لأحكام المادة 106 من الدستور المصري، إيذانًا ببدء عمل المجلس خلال الفترة من عام 2026 وحتى عام 2031.

وأضافت فرح الخولي أن الجلسة شهدت تطبيق الإجراءات الدستورية المنظمة، حيث ترأسها أكبر الأعضاء سنًا بصفته "رئيس السن"، وهي النائبة عبلة الهواري، بمساعدة أصغر الأعضاء سنًا، في مشهد برلماني لافت تصدرت فيه ثلاث نائبات مصريات منصة المجلس لأول مرة خلال جلسة افتتاحية، مشيرة إلى أن الجلسة بدأت بأداء رئيس السن ومعاونيه لليمين الدستورية، تلاهم الأعضاء واحدًا تلو الآخر، مع التأكيد على أن أي عضو يتغيب عن هذه الجلسة يلتزم بأداء اليمين قبل مباشرة مهامه البرلمانية.

