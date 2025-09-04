قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن اعتراض 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فولجوجراد

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل

نجحت منظومة الدفاعات الجوية الروسية اليوم الخميس في إعتراض 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فولجوجراد بحسب ماصرحت به وزارة الدفاع الروسية.

وفي سياق آخر ، جددت روسيا نفيها للاتهامات الغربية بشأن التشويش الإلكتروني الذي تعرضت له طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال رحلتها الأخيرة، مؤكدة أن المزاعم "لا أساس لها من الصحة" وتهدف إلى "شيطنة موسكو".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، لها، إن هذه الادعاءات جزء من "حملة إعلامية منسقة" لتشويه صورة روسيا وإقحامها في كل حادث مرتبط بالتكنولوجيا أو الأمن الجوي في أوروبا، مشيرة إلى أن موسكو "لم ولن تشارك في مثل هذه الأعمال التي تهدد سلامة المدنيين".

وكانت تقارير أوروبية قد أفادت بتعرض الطائرة التي أقلت فون دير لاين إلى تشويش على أنظمة الملاحة خلال عبورها إحدى مناطق أوروبا الشرقية، ما أثار تكهنات بضلوع روسيا في الحادث، وهو ما سارعت موسكو إلى نفيه.

ووفق وسائل إعلام أوروبية، وقع الحادث أثناء رحلة فون دير لاين إلى إحدى دول البلطيق الأسبوع الماضي، حيث واجه الطيارون صعوبات مؤقتة في استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما دفع السلطات لفتح تحقيق تقني موسع لتحديد مصدر التشويش.

بينما ألمحت بعض الدول الأوروبية إلى احتمال تورط روسيا في الحادث باعتباره "جزءاً من حرب إلكترونية"، دعت دول أخرى إلى عدم التسرع في توجيه أصابع الاتهام قبل صدور نتائج التحقيقات الرسمية، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعطال قد تكون ناتجة عن أسباب تقنية أو طبيعية.

يأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، إذ يرى مراقبون أن أي اتهام لروسيا بالمساس بأمن مسؤولي الاتحاد قد يزيد من حدة المواجهة السياسية، ويؤدي إلى فرض إجراءات أوروبية جديدة تستهدف القدرات الإلكترونية الروسية.

أوكرانيا روسيا وزارة الدفاع مقاطعة فولجوجراد مسيرة أوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد