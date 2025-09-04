روسيا تعلن اعتراض 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فولجوجراد

نجحت منظومة الدفاعات الجوية الروسية اليوم الخميس في إعتراض 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فولجوجراد بحسب ماصرحت به وزارة الدفاع الروسية.

وفي سياق آخر ، جددت روسيا نفيها للاتهامات الغربية بشأن التشويش الإلكتروني الذي تعرضت له طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال رحلتها الأخيرة، مؤكدة أن المزاعم "لا أساس لها من الصحة" وتهدف إلى "شيطنة موسكو".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، لها، إن هذه الادعاءات جزء من "حملة إعلامية منسقة" لتشويه صورة روسيا وإقحامها في كل حادث مرتبط بالتكنولوجيا أو الأمن الجوي في أوروبا، مشيرة إلى أن موسكو "لم ولن تشارك في مثل هذه الأعمال التي تهدد سلامة المدنيين".

وكانت تقارير أوروبية قد أفادت بتعرض الطائرة التي أقلت فون دير لاين إلى تشويش على أنظمة الملاحة خلال عبورها إحدى مناطق أوروبا الشرقية، ما أثار تكهنات بضلوع روسيا في الحادث، وهو ما سارعت موسكو إلى نفيه.

ووفق وسائل إعلام أوروبية، وقع الحادث أثناء رحلة فون دير لاين إلى إحدى دول البلطيق الأسبوع الماضي، حيث واجه الطيارون صعوبات مؤقتة في استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما دفع السلطات لفتح تحقيق تقني موسع لتحديد مصدر التشويش.

بينما ألمحت بعض الدول الأوروبية إلى احتمال تورط روسيا في الحادث باعتباره "جزءاً من حرب إلكترونية"، دعت دول أخرى إلى عدم التسرع في توجيه أصابع الاتهام قبل صدور نتائج التحقيقات الرسمية، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعطال قد تكون ناتجة عن أسباب تقنية أو طبيعية.

يأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، إذ يرى مراقبون أن أي اتهام لروسيا بالمساس بأمن مسؤولي الاتحاد قد يزيد من حدة المواجهة السياسية، ويؤدي إلى فرض إجراءات أوروبية جديدة تستهدف القدرات الإلكترونية الروسية.