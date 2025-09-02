قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية مع رئيسة سلوفينيا
الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذا المحافظة
الأهلي يقترب من مدرب عالمي بعد فشل مشروع ريبيرو
الحكومة توافق على إنشاء عدد من الجامعات الخاصة.. تفاصيل
شوبير يكشف مفاجأة عن أحمد الكاس: أبوه منعه يروح الأهلي
سدد الله جهودكم.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي
وزير خارجية إيطاليا: نرفض الاستيطان الإسرائيلي وسنعترف بفلسطين في الوقت المناسب
مفاوضات مجموعة العشرين تركز على استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين
تركيا.. حريق ضخم في عدة محال داخل سوق تجاري باسطنبول
أردوغان ينتقد قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات الفلسطينيين
موجة حر شديدة تواجه البلاد.. ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟
حكم منح البنات ممتلكات في حياة الوالدين لضمان حقوقهن بعد الوفاة.. أزهري يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

عصام الدين جاد
عصام الدين جاد
عصام الدين جاد

نستمع ونشاهد كثيرًا من تصرفات البعض التي تشكّل جرائم متنوعة، أبرزها الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تساءلت: لماذا تحدث هذه الأفعال؟

بل إن بعض مرتكبيها قد يكونون قد رأوا بأعينهم العقوبات التي طُبقت على غيرهم.

فوجدت بأن العامل المشترك بينها جميعًا هو السخط وعدم الرضا عن الحال، والسعي المحموم نحو الثراء السريع.

بحثت عن "الرضا" في أحوال الماضي، فوجدته كالشمس التي أشرقت على الجميع.

قال المتنبي ذات يوم: "إذا لم يحمل القلب كفه على حالة، لم يحمل الكف ساعد".

فالمتنبي يحثنا على تحمّل ما يصيبنا من هموم وأحزان؛ فالقوة الجسدية وحدها لا تكفي لمواجهة الحياة، ما لم يكن القلب راضيًا ومعينًا.

لن تنقى الروح، ولن يصفو الذهن، إلا برضا القلب وتقبّله للتحديات.

في بيت واحد، رسم المتنبي صورًا بلاغية رائعة تشجّع على الإيمان والرضا، وتُذكّرنا بأن لا قوة حقيقية للإنسان إلا برضاه، وبسواعد الآخرين التي تُبنى على هذا الرضا.

وقالوا أيضًا في الرضا: "وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساويا".

فالإمام الشافعي يخاطب أهل العقول، محدثًا إياهم عن طبيعة الرضا، فالراضي يتغاضى عن العيوب حتى إن بدت واضحة، أما الساخط فلا يرى إلا العيوب، مهما كانت صغيرة أو حتى غير موجودة.

أما الشاعر العباسي أبو نواس، فقد قال: "سأعطيك الرضا وأموت غمًا، وأسكت لا أغمّك بالعتاب".

في هذا التصوير الشاعري للمحبة والرضا، نلمس أوجهًا من التضحية نراها في الواقع لدى الأساتذة، والأطباء، والمحامين، والآباء، الذين يتحملون ضغوطًا شديدة من أجل من أوكلوا إليهم أمرهم، أو علقوا عليهم آمالهم، وكل ذلك بدافع الرضا بما يصنعون.

فالرضا هو الساعد الأول لمسيرة الحياة، وهو مفتاح إصلاح الحال.

وشتان بين الرضا والسخط!

على الإنسان أن يرضى بحاله، ويؤمن بأن ما قدّره الله له هو الخير، ويرضى كذلك بما رزق الله به الآخرين، دون حسد أو مقارنة.

كما يجب أن يرضى بعلاقاته مع الآخرين، حتى إن كانوا مجرد عابري سبيل في الشوارع.

فالعلاقات لا تستقيم إلا بوجود الرضا بين أطرافها، ما يعزز نموها واستمرارها.

أما إذا زاد سخط الإنسان على نفسه وحاله، تلاشى الرضا، وذبلت العلاقات، وانقطعت.

وفي هذا، يقول الشاعر عبد الله البردوني: "والمرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشى الحياة بأنّها تشقيهما ... أجهلُ الإنسان يضني بعضه بعضًا ويشكو كلّ ما يضنيه".

فالمشكلة ليست في الحياة ذاتها، بل في نظرة الإنسان المتشائمة لها، وفي صراعه الداخلي الذي يصنع الشقاء بيديه.

ونصادف في حياتنا أناسًا يحملون براءة الطفولة في تصرفاتهم، يظهر ذلك في عفوية كلماتهم وصدق مشاعرهم.

يعبرون عن امتنانهم الصادق لموقف، أو نصيحة، أو محبة خالصة، دون انتظار مقابل، ويعطون من قلوبهم بلا كلل، حتى في أبسط اللقاءات العابرة.

في النهاية، يجب على الإنسان أن يسير في الطريق الذي مهده الله له، دون أن ينجرف خلف أطماع دنيوية تجعله ساخطًا على الحياة، ومؤذيًا لنفسه وللآخرين.

وأن يتحكم في قاربه -قارب الرضا- ويسير في هذه الدنيا بخطى واضحة ومستقيمة، حتى ينجو من أي خرق قد يُغرقه أو يؤذيه.

الرضا السخط أبو نواس العلاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير الخارجية البلجيكي

بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

الحوامل

تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلاميَّة تناقش الخطط الدعويَّة وآليَّات التحرُّك الميداني

علي جمعة

علي جمعة: الأمانة من أخلاق الإسلام العظمى وكانت من أهم صفات النبي

وزير الأوقاف ينعى والدة اللواء مصطفى الباز

وزير الأوقاف ينعى والدة اللواء مصطفى الباز

بالصور

كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟

كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟
كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟
كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟

بعد نشرها فيديوهات خادشة والإفراج عنها.. 5 معلومات عن الراقصة بوسي

بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي
بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي
بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي

طريقة عمل الفولية

طريقة عمل الفولية
طريقة عمل الفولية
طريقة عمل الفولية

إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

إسراء عبد الفتاح تخطف الانظار بهذه الاطلالة
إسراء عبد الفتاح تخطف الانظار بهذه الاطلالة
إسراء عبد الفتاح تخطف الانظار بهذه الاطلالة

فيديو

نجاة داليا البحيري من الموت

نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

فريدة سيف النصر والتيك توك

فريدة سيف النصر تلجأ للنقابة والنائب العام لمواجهة حملات التشهير على تيك توك

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

المزيد