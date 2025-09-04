قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025، بجميع البنوك العاملة في مصر ، مع اجازة البنوك التي منحها البنك المركزي المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في التنمية الصناعية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

 بنك مصر


سعر الدولار في بنك مصر  48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في المصرف العربي  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في نكست  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 

سعر الدولار كريدي أجريكول  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في تنمية الصادرات   48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار الان بنك مصر أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مصر

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

