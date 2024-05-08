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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ الأردن بشأن اعتداء مستوطنين على مقر أونروا في القدس

علم الأردن
علم الأردن

أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات اعتداء عدد من المستوطنين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، في تحدٍّ صارخٍ للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، حمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.

وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلزام إسرائيل بالامتثال لها، ومنع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يقومون بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزارة الخارجية الأردنية المستوطنين الاونروا القدس الاحتلال

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