استجابة لصدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكاوى أهالي المعتمدية بشأن تلوث المياه.. فيديو

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكاوى أهالي منطقة المعتمدية، بعد تداول بلاغات حول اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، عقب بث مباشر عبر موقع «صدى البلد» رصد معاناة المواطنين في المنطقة.

وأكدت مصادر مسئولة بالشركة أنه تم التعامل الفوري مع الشكاوى الواردة، وبدء مراجعة شبكات المياه والصرف في المنطقة محل البلاغ، للوقوف على أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان سلامة وجودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة والمتابعة تعمل حاليًا على فحص الشبكات والتأكد من عدم وجود أي تسربات أو اختلاط بين خطوط المياه والصرف، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة في حال ثبوت أي خلل.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان وصول مياه آمنة وصالحة للاستخدام في جميع المناطق.

كان صدى البلد قامت بعمل بث مباشر من داخل أحد منازل منطقة المعتمدية ببولاق الدكرور وجاء نصر الخبر كالاتى ..

تعيش أسرة غادة محمد، المقيمة بمنطقة المعتمدية التابعة لـبولاق الدكرور، أزمة إنسانية حادة منذ ما يقرب من شهرين، نتيجة تلوث مياه الشرب داخل المنزل واختلاطها بمياه الصرف الصحي، في مشهد يهدد حياة السكان، خاصة الأطفال.



وأكدت غادة، في استغاثة مؤلمة ، أن المياه التي تصل إلى منزلها أصبحت غير صالحة تمامًا للاستخدام الآدمي، حيث تخرج من الصنابير مختلطة بمياه المجاري طوال اليوم، بعدما كانت الأزمة تقتصر سابقًا على ساعات محددة.