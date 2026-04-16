لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن منطقة بشتيل لتطهير الصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مناطق: شارع الحرية (يمين وشمال)، شارع الغنامية، شارع جمال عبد الناصر، شارع المسابك.

موعد قطع المياه

وذلك لمدة 16 ساعة، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026، وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال تطهير بخطوط الصرف الصحي بمنطقة الغنامية ببشتيل، نظرًا لأن المنطقة منفذة بالجهود الذاتية، فضلًا عن ضيق الشوارع وصعوبة دخول المعدات، مما يتسبب في حدوث طفوحات مستمرة بالحارات والشوارع الداخلية، الأمر الذي يستلزم تنفيذ أعمال التطهير.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتؤكد الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.