رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم سائقًا أُصيب أثناء التعامل مع مياه الأمطار

كرم المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، السائق عمر كرم، أحد العاملين بالشركة، تقديرًا لجهوده وتفانيه في أداء عمله، وذلك عقب تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في أعمال سحب مياه الأمطار بشارع اللبيني – الهرم، خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة.

وتعرض السائق لحادث إثر اصطدام سيارة به أثناء تأدية عمله، ما أسفر عن إصابته ببعض الكدمات، حيث تم الاطمئنان على استقرار حالة المصاب، مع متابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

وأكد رئيس الشركة ، أن العاملين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والطوارئ، مشيدًا بروحهم الوطنية واستجابتهم السريعة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم تأثر حركة المواطنين.

وناشدت الشركة، المواطنين ضرورة تقليل التحرك بالسيارات خلال فترات سقوط الأمطار، لتيسير أعمال سحب المياه من الشوارع، مع الالتزام بالسرعات المحددة وتوخي الحذر أثناء القيادة، حفاظًا على سلامة الجميع.

ومن جانبه، أعرب العامل المصاب عن تقديره لهذا التكريم، مؤكدًا استمراره في أداء واجبه مع زملائه لخدمة المواطنين.