الإشراف العام
اقتصاد

الشركة القابضة وجهاز تنظيم المياه: مياه الشرب آمنة تماما في جميع المحطات

آية الجارحي

 أكدت كلٌّ من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أن جودة ومأمونية مياه الشرب بجميع محطات الجمهورية لم تتأثر نتيجة ما تم رصده من بقعة سولار بترعة الإسماعيلية.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة وتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضحت الجهتان أنه تم رصد الواقعة صباح يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة، حيث بدأت أعمال المتابعة من محطة مياه المرج بمحافظة القاهرة. وعلى الفور، تم تفعيل غرف الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، مع التنسيق الكامل بين الشركات التابعة والأجهزة المعنية الواقعة على مسار الترعة.

وأضافت أنه جرت متابعة تحرك بقعة السولار بشكل لحظي، حيث مرت بعدد من المحطات بمحافظة القليوبية (الخصوص – سرياقوس – أبو زعبل المرشحة – عرب جهينة – كوم أشفين)، ثم بمحافظة الشرقية (مشتول السوق – بلبيس – العباسة – المنير)، وصولًا إلى محطة التل الكبير بمحافظات القناة، مع التأكيد على أن التأثير ظل محدودًا للغاية، ولم يمتد إلى جودة المياه المنتجة.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والجهاز التنظيمي أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية فورية لضمان سلامة المياه، من بينها تركيب مصّات للزيوت وحواجز مطاطية أمام مآخذ المحطات، بما يمنع تسرب أي مواد بترولية، وهو ما ساهم في تأمين المحطات الاستراتيجية وعدم تأثرها.

كما شملت الإجراءات الإيقاف الاحترازي المؤقت لبعض المحطات الصغيرة في المناطق التي يُحتمل تأثرها، مع توفير بدائل لتغذية المواطنين بالمياه، من خلال تعزيز الضخ عبر خطوط بديلة، بما يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

وأشارت الجهتان إلى أنه تم التعامل الفوري مع الموقف وفق خطط الطوارئ المعتمدة، حيث شهدت بعض المناطق ضعفًا مؤقتًا في الضغوط نتيجة الإجراءات الاحترازية، دون أي تأثير على جودة المياه أو سلامتها.

وشددت الشركة القابضة لمياه الشرب والجهاز التنظيمي على استمرار أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان استقرار منظومة مياه الشرب، مؤكدين أن جودة المياه المنتجة تمثل أولوية قصوى وخطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وطالبت الجهتان المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية، مؤكدتين أن فرق العمل والمعامل تواصل جهودها بشكل مستمر لضمان تقديم مياه آمنة وصحية لكافة المواطنين.

