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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة مثيرة.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

في ليلة مثيرة تشهدها  العاصمة الإسبانية حيث يتطلع اثنان من أكبر الأندية الأوروبية إلى الألقاب القارية، يخوض فريق بايرن ميونيخ مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وستكون المباراة مذاعة على قناة beIN Sports HD 1.

نهائي دوري أبطال أوروبا

يتنافس ريال مدريد وبايرن ميونيخ على مكان في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعادلا بشكل جيد بعد مباراة الذهاب.

ضمنت ثنائية فينيسيوس جونيور التعادل 2-2 في ألمانيا لصالح فريق كارلو أنشيلوتي ليعيد نصف النهائي إلى مستوى برنابيو.

ولكن على الرغم من الموسم المتواضع في الدوري الألماني، تمكن بايرن من رفع مستواه في هذه المسابقة وأظهر مرة أخرى الصفات المطلوبة للوصول إلى نهائي ويمبلي.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لتحديد المتأهل الثاني لنهائي دوري أبطال أوروبا

صدمة في بايرن ميونيخ| الغيابات تضرب الفريق قبل مواجهة ريال مدريد

سيتمسك كارلو أنشيلوتي بأندريه لونين في حراسة المرمى بعد أن شارك بشكل جيد هذا الموسم، على الرغم من عودة الحارس الأول لريال مدريد، تيبو كورتوا، إلى لياقته البدنية بينما لا يزال ديفيد ألابا غائبا.

تشكيل ريال مدريد وبايرن ميونخ

تشكيل ريال مدريد: أندري لونين؛ داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي؛ فالفيردي، كروس، تشواميني؛ بيلينجهام. فينيسيوس، رودريجو.

تشكيل بايرن ميونخ: نوير؛ كيميش، دي ليخت، داير، مزراوي؛ لايمير، جوريتزكا؛ ساني، مولر، موسيالا؛ هاري كين.

ثلاثي بايرن ميونخ 

أصبح الثلاثي ماتيس دي ليخت وجمال موسيالا وإريك داير، جاهز تماما للمشاركة مع بايرن ميونخ الألماني في لقائه المرتقب ضد مضيفه ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك اللاعبون الثلاثة في تدريبات بايرن أمس الثلاثاء عقب تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الماضية.

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ليلة مثيرة.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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