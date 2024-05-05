دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة ريال مدريد

قبل ثلاثة أيام فقط من مواجهة ريال مدريد المنتظرة، استعاد فريق بايرن ميونيخ نجميه جمال موسيالا وماتياس دي ليخت، في خطوة قد تعزز آمال الفريق البافاري في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل بايرن ميونيخ الألماني ضيفًا على ريال مدريد اإسباني في إياب نصف النهائي.

وشهدت التدريبات الأخيرة للبايرن اليوم الأحد عودة موسيالا ودي ليخت للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غيابهما لفترة بسبب الإصابة. وكانت الإصابة قد أبعدت دي ليخت عن مواجهتي ريال مدريد وشتوتجارت، فيما غاب موسيالا عن لقائي يونيون برلين وآينتراخت فرانكفورت.

وعلى الرغم من مشاركتهما في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد التي انتهت بالتعادل 2-2، إلا أن موسيالا غاب مجددًا عن لقاء شتوتجارت. ويطمح بايرن في الاستفادة من عودة الثنائي لتعزيز صفوفه وزيادة فرصه في التأهل للمباراة النهائية.