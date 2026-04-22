تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الليلة.. رونالدو على أعتاب المجد الآسيوي.. والأهلي القطري يراهن على كسر التوقعات في موقعة الحسم

النصر
النصر

في أمسية كروية تحمل الكثير من العناوين الكبرى والتحديات المفتوحة تتجه الأنظار إلى دبي حيث يصطدم الأهلي القطري بطموحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يلتقي مع النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 في مواجهة تتجاوز حدود مباراة عادية لتتحول إلى مفترق طرق في موسم الفريقين.

ويدخل النصر المواجهة مدفوعًا برغبة قوية في كتابة فصل جديد من تاريخه القاري إذ لم يسبق له التتويج بهذه البطولة بنظامها الجديد رغم امتلاكه إرثًا آسيويًا سابقًا يعود إلى أواخر التسعينيات.

ومع قيادة فنية من المدرب البرتغالي جورجي خيسوس يبدو الفريق أكثر نضجًا وجدية في التعامل مع المنافسة خاصة بعد أن قرر الجهاز الفني الدفع بكامل قوته الضاربة في الأدوار الإقصائية.

أما الأهلي القطري فيخوض المباراة بعقلية مختلفة حيث يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالوصول إلى النهائي القاري الأول في تاريخه. ورغم تواضع نتائجه محليًا هذا الموسم فإن الفريق أظهر وجهًا مغايرًا في البطولة مستفيدًا من حالة الاستقرار النسبي التي يعيشها مؤخرًا.

رونالدو.. بين الأرقام والبطولات

منذ وصوله إلى النصر مطلع 2023 واصل رونالدو تقديم أرقام فردية مذهلة لكنه لا يزال يبحث عن لقب قاري كبير يضيفه إلى مسيرته الاستثنائية. النجم البرتغالي الذي اقترب من الهدف رقم 1000 في مسيرته يدرك أن هذه البطولة تمثل فرصة ذهبية لكسر هذا الحاجز المعنوي خاصة بعدما اكتفى سابقًا بالتتويج بالبطولة العربية.

وسجل رونالدو حضورًا مؤثرًا في ربع النهائي ليس فقط بتسجيله بل أيضًا بقيادته الهجومية التي ساهمت في اكتساح الوصل برباعية نظيفة في مباراة حسمها النصر مبكرًا بأداء هجومي كاسح.

قوة جماعية للنصر

لم يكن رونالدو وحده في الصورة إذ برز أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني الذي أكد بعد الفوز الأخير أن الفريق يقترب خطوة إضافية نحو النهائي مشددًا على ضرورة الحفاظ على نفس النسق العالي من الأداء.

ويعكس قرار خيسوس بالتخلي عن سياسة التدوير في الأدوار الحاسمة تحولًا واضحًا في استراتيجية النصر ما يعزز من حظوظه في المنافسة على اللقب خاصة مع تصدره الدوري السعودي بفارق مريح ما يفتح الباب أمام تحقيق ثنائية تاريخية.

الأهلي طموح بلا ضغوط

على الجانب الآخر يدخل الأهلي القطري المواجهة بأريحية نسبية حيث لا يضع على عاتقه ضغوطًا كبيرة وهو ما قد يمنحه أفضلية نفسية. الفريق لم يتعرض لأي خسارة في مبارياته الأخيرة ونجح في استعادة توازنه بعد بداية متعثرة للموسم.

ويُعد الألماني يوليان دراكسلر أحد أبرز أسلحة الأهلي بعدما قدم أداءً مميزًا في ربع النهائي سواء بتسجيله أو بصناعته للأهداف مؤكدًا أن فريقه لا يملك ما يخسره أمام كتيبة مليئة بالنجوم.

نحو نهائي منتظر

الفائز من هذه المواجهة سيضرب موعدًا في النهائي مع غامبا أوساكا الياباني الذي حجز مقعده عن منطقة الشرق ما يزيد من أهمية اللقاء ويمنحه طابعًا حاسمًا لا يقبل القسمة على اثنين.

وبين خبرة النصر وطموح الأهلي وبين أقدام رونالدو الباحثة عن المجد القاري تظل كل الاحتمالات مفتوحة في مواجهة تعد واحدة من أبرز محطات البطولة وربما الأكثر تأثيرًا في رسم ملامح بطلها.

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

ترشيحاتنا

نائب رئيس الوزراء يهنئ السيد رئيس الجمهورية بذكرى عيد تحرير سيناء

نائب رئيس مجلس الوزراء: ذكرى تحرير سيناء رمز للفخر والاعتزاز الوطني

البابا لاون

البابا لاون بمونغومو: الإفخارستيا خبز الحياة ودعوة لبناء مستقبل عادل في غينيا الاستوائية

مجلس الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار مُمثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم

الوزراء يوافق على المعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

المزيد

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد