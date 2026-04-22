الليلة.. رونالدو على أعتاب المجد الآسيوي.. والأهلي القطري يراهن على كسر التوقعات في موقعة الحسم

في أمسية كروية تحمل الكثير من العناوين الكبرى والتحديات المفتوحة تتجه الأنظار إلى دبي حيث يصطدم الأهلي القطري بطموحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يلتقي مع النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 في مواجهة تتجاوز حدود مباراة عادية لتتحول إلى مفترق طرق في موسم الفريقين.

ويدخل النصر المواجهة مدفوعًا برغبة قوية في كتابة فصل جديد من تاريخه القاري إذ لم يسبق له التتويج بهذه البطولة بنظامها الجديد رغم امتلاكه إرثًا آسيويًا سابقًا يعود إلى أواخر التسعينيات.

ومع قيادة فنية من المدرب البرتغالي جورجي خيسوس يبدو الفريق أكثر نضجًا وجدية في التعامل مع المنافسة خاصة بعد أن قرر الجهاز الفني الدفع بكامل قوته الضاربة في الأدوار الإقصائية.

أما الأهلي القطري فيخوض المباراة بعقلية مختلفة حيث يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالوصول إلى النهائي القاري الأول في تاريخه. ورغم تواضع نتائجه محليًا هذا الموسم فإن الفريق أظهر وجهًا مغايرًا في البطولة مستفيدًا من حالة الاستقرار النسبي التي يعيشها مؤخرًا.

رونالدو.. بين الأرقام والبطولات

منذ وصوله إلى النصر مطلع 2023 واصل رونالدو تقديم أرقام فردية مذهلة لكنه لا يزال يبحث عن لقب قاري كبير يضيفه إلى مسيرته الاستثنائية. النجم البرتغالي الذي اقترب من الهدف رقم 1000 في مسيرته يدرك أن هذه البطولة تمثل فرصة ذهبية لكسر هذا الحاجز المعنوي خاصة بعدما اكتفى سابقًا بالتتويج بالبطولة العربية.

وسجل رونالدو حضورًا مؤثرًا في ربع النهائي ليس فقط بتسجيله بل أيضًا بقيادته الهجومية التي ساهمت في اكتساح الوصل برباعية نظيفة في مباراة حسمها النصر مبكرًا بأداء هجومي كاسح.

قوة جماعية للنصر

لم يكن رونالدو وحده في الصورة إذ برز أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني الذي أكد بعد الفوز الأخير أن الفريق يقترب خطوة إضافية نحو النهائي مشددًا على ضرورة الحفاظ على نفس النسق العالي من الأداء.

ويعكس قرار خيسوس بالتخلي عن سياسة التدوير في الأدوار الحاسمة تحولًا واضحًا في استراتيجية النصر ما يعزز من حظوظه في المنافسة على اللقب خاصة مع تصدره الدوري السعودي بفارق مريح ما يفتح الباب أمام تحقيق ثنائية تاريخية.

الأهلي طموح بلا ضغوط

على الجانب الآخر يدخل الأهلي القطري المواجهة بأريحية نسبية حيث لا يضع على عاتقه ضغوطًا كبيرة وهو ما قد يمنحه أفضلية نفسية. الفريق لم يتعرض لأي خسارة في مبارياته الأخيرة ونجح في استعادة توازنه بعد بداية متعثرة للموسم.

ويُعد الألماني يوليان دراكسلر أحد أبرز أسلحة الأهلي بعدما قدم أداءً مميزًا في ربع النهائي سواء بتسجيله أو بصناعته للأهداف مؤكدًا أن فريقه لا يملك ما يخسره أمام كتيبة مليئة بالنجوم.

نحو نهائي منتظر

الفائز من هذه المواجهة سيضرب موعدًا في النهائي مع غامبا أوساكا الياباني الذي حجز مقعده عن منطقة الشرق ما يزيد من أهمية اللقاء ويمنحه طابعًا حاسمًا لا يقبل القسمة على اثنين.

وبين خبرة النصر وطموح الأهلي وبين أقدام رونالدو الباحثة عن المجد القاري تظل كل الاحتمالات مفتوحة في مواجهة تعد واحدة من أبرز محطات البطولة وربما الأكثر تأثيرًا في رسم ملامح بطلها.