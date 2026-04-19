النصر يصطدم بالوصل في موقعة الحسم الآسيوية.. طموح تاريخي أمام اختبار مفاجآت دبي.. من يخطف بطاقة التأهل؟

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب زعبيل في إمارة دبي حيث يخوض النصر السعودي مواجهة مصيرية أمام الوصل الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 في لقاء يقام بنظام المباراة الواحدة ما يمنحه طابعاً استثنائياً ويضاعف من الضغوط على الفريقين إذ لا مجال للتعويض أو تصحيح الأخطاء.

ويدخل النصر هذه المواجهة وقد تحولت نظرته للبطولة بشكل كامل فبعد أن كانت المشاركة فيها محل تردد داخل أروقة النادي باتت الآن هدفاً رئيسياً في ظل ما تمثله من مكاسب متعددة سواء على المستوى المالي أو من حيث ضمان المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما أن الانسحاب أو التقليل من أهمية البطولة لم يكن خياراً متاحاً في ظل ما قد يترتب عليه من عقوبات قارية.

مشوار النصر

وقدم الفريق السعودي مشواراً مثالياً حتى هذه المرحلة حيث فرض سيطرته على مجموعته محققاً العلامة الكاملة قبل أن يواصل تفوقه في الأدوار الإقصائية وهو ما يعكس الفارق الفني الكبير الذي يمتلكه.

هذا التفوق يتزامن مع وضع محلي مثالي إذ يقترب النصر من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين متصدراً الترتيب بفارق مريح ما يفتح الباب أمام إمكانية تحقيق إنجاز تاريخي بالجمع بين البطولتين في موسم واحد.

كريستيانو يرافق النصر

ويبرز اسم كريستيانو رونالدو كأحد أهم عناصر القوة في صفوف النصر بعدما رافق بعثة الفريق إلى دبي رغم معاناته من وعكة صحية في المباراة الأخيرة. وجود النجم البرتغالي حتى وإن لم يكن في كامل جاهزيته يمثل دعماً كبيراً على المستويين الفني والمعنوي خاصة في مثل هذه المواجهات التي تحتاج إلى خبرات استثنائية.

ويقود الفريق فنياً المدرب خورخي خيسوس الذي يدرك أن مباريات خروج المغلوب تختلف تماماً عن مواجهات الدوري حيث تلعب التفاصيل الصغيرة دوراً حاسماً في تحديد النتيجة. ويعتمد النصر على قوته الهجومية وتنوع خياراته إلى جانب الاستفادة من قاعدة السماح بمشاركة جميع اللاعبين الأجانب وهو ما يمنحه أفضلية واضحة.

الوصل يبحث عن الإنقاذ

في المقابل يخوض الوصل المواجهة بطموحات لا تقل أهمية رغم اختلاف الظروف ويسعى الفريق الإماراتي لإنقاذ موسمه بعد تراجعه محلياً وخروجه من البطولات الأخرى ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المرشحين للقب.

ويقود الفريق المدرب روي فيتوريا الذي يمتلك معرفة جيدة بالنصر وهو ما قد يساعده في وضع خطة تكتيكية مناسبة للحد من خطورته.

ورغم الفوارق الفنية التي تميل لصالح النصر فإن الوصل أثبت خلال مشواره في البطولة أنه فريق قادر على المنافسة بعدما تصدر مجموعته ونجح في تجاوز أدوار صعبة وهو ما يؤكد أن المواجهة لن تكون سهلة خاصة في ظل طبيعة مباريات الكؤوس التي لا تعترف بالترشيحات المسبقة.

طريقة اللعب

ومن الناحية التكتيكية من المتوقع أن يفرض النصر أسلوبه الهجومي معتمداً على الاستحواذ والضغط في حين قد يلجأ الوصل إلى تنظيم دفاعي محكم والاعتماد على الهجمات المرتدة مستفيداً من سرعة لاعبيه. وفي ظل نظام المباراة الواحدة قد تكون التفاصيل الصغيرة مثل الكرات الثابتة أو الأخطاء الفردية العامل الحاسم في تحديد المتأهل.

ولا تتوقف أهمية اللقاء عند حدود التأهل إلى نصف النهائي بل تمتد إلى رسم ملامح الطريق نحو اللقب حيث سيواجه الفائز اختباراً جديداً أمام المنتصر من مواجهة الأهلي القطري والحسين إربد ما يجعل هذه المباراة خطوة أساسية في مشوار البطولة.