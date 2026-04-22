اشتباك مسلح بين الشرطة وعصابات.. احتجاز 200 سائح على جبل في البرازيل

في حادثة أثارت حالة من الذعر في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، احتجز نحو 200 سائح على قمة جبلية شهيرة بعد اندلاع اشتباك مسلح عنيف بين الشرطة وعناصر من إحدى أخطر العصابات المحلية، في واقعة كشفت مجددًا هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق السياحية داخل المدينة.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام محلية ودولية، فإن الاشتباك وقع في محيط منطقة “مورو دويس إيرماوس”، وهي قمة جبلية تطل على شاطئ إيبانيما وتعد من أشهر نقاط مشاهدة شروق الشمس في ريو دي جانيرو. وقد فوجئ السياح، الذين كانوا قد صعدوا إلى الموقع للاستمتاع بالمشهد الصباحي، بأصوات إطلاق نار كثيف قادم من الأحياء الفقيرة أسفل الجبل، ما أدى إلى حالة من الهلع والفوضى.

اشتباك أمني يحول الموقع السياحي إلى منطقة توتر

بدأت الأحداث عندما نفذت قوات الشرطة عملية أمنية تستهدف عناصر من عصابة “كوماندو فيرميلهو” ( القيادة الحمراء)، وهي واحدة من أبرز شبكات الجريمة المنظمة في البرازيل. وذكرت التقارير أن الشرطة أغلقت مسارات الصعود إلى الجبل أثناء الاشتباكات التي دارت في الأحياء العشوائية المحيطة بالموقع السياحي.

وبينما كان مئات السياح يترقبون لحظة شروق الشمس، تحول المشهد الهادئ إلى حالة من القلق الشديد، حيث طُلب منهم من قبل المرشدين السياحيين الجلوس والاحتماء فور سماع دوي إطلاق النار. وقالت سائحة برتغالية كانت ضمن المجموعة إنها لم تكن تعلم مصدر الطلقات أو مدى قربها، ما جعل لحظات الانتظار أكثر رعبًا وغموضًا.

استمر احتجاز السياح على قمة الجبل لمدة تقارب ساعتين، قبل أن تسمح السلطات لهم بمغادرة المنطقة تدريجيًا بعد أن خفّت حدة الاشتباكات في الأسفل. وأكدت الشرطة لاحقًا أن العملية كانت تستهدف قيادات في الشبكة الإجرامية، في إطار ملاحقة أحد أبرز زعماء الجريمة المطلوبين.

مطاردة زعيم عصابة ونجاة درامية من المداهمة

العملية الأمنية كانت جزءًا من حملة موسعة لملاحقة زعيم العصابة المعروف باسم “دادا”، الذي يُعد من أبرز المطلوبين في قضايا الاتجار بالمخدرات والعنف المسلح. ووفقًا للمصادر، تمكن “دادا” من الفرار عبر ممر سري قبل وصول قوات الأمن إلى موقع حفلة كان يتواجد فيها داخل المدينة.

ورغم هروبه، تمكنت الشرطة من القبض على ثلاثة من مساعديه المقربين، ما يمثل تقدمًا محدودًا في إطار هذه العملية الأمنية المعقدة. وتسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات البرازيلية في مواجهة نفوذ العصابات المسلحة، خصوصًا في المناطق التي تمتزج فيها الأحياء الفقيرة بالمواقع السياحية.

الحادث أثار مخاوف متجددة بشأن سلامة السياح في ريو دي جانيرو، خاصة في المناطق المرتفعة المطلة على الأحياء العشوائية، حيث تتكرر الاشتباكات بين الشرطة والعصابات بشكل قد يهدد المدنيين والزوار على حد سواء. كما أعاد النقاش حول ضرورة تعزيز الأمن في المواقع السياحية التي تُعد جزءًا أساسيًا من اقتصاد المدينة القائم على السياحة.

وفي المحصلة، يكشف هذا الحادث عن مفارقة واضحة في ريو دي جانيرو: مدينة تجمع بين الجمال الطبيعي الساحر والمشاهد السياحية الخلابة من جهة، وصراعات الجريمة المنظمة والاشتباكات المسلحة من جهة أخرى، ما يجعل إدارة الأمن فيها تحديًا مستمرًا لا ينتهي بسهولة.