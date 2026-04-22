شوبير يكشف عن غيابات الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قائمة الغيابات التي تضرب صفوف فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك غد الخميس، في بطولة الدوري الممتاز.

وقال شوبير : بيراميدز يفتقد خدمات ثنائي الفريق "حامد حمدان" و"رمضان صبحي" بداعي الإيقاف، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحديات قوية في تعويض هذه العناصر المؤثرة،كما أكد غياب مصطفى فتحي بسبب تعرضه لكسر في الترقوة.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز في المرحلة النهائية للتتويج باللقب المحلي برصيد 46 نقطة.

الزمالك vs بيراميدز

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري في إطار منافسات مرحلة التتويج النهائية ببطولة الدوري الممتاز.